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MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu.

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

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FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyor.

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mit Ukrayna Azerbaycan

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
hll olsun mit e
Elinize sağlık ağalar
yılanın başını getirmediğin sürece olmaz mit !
bu mit büyük başları neden getiremiyor okadar imkanı bana verin trumpu getirem size
Darısı digerlerinin başına
mit herkesi yurtdışında herkesi paketledide. ülkemizde mecliste fetöyü öve öve bitiremeyenler bir türlü paketlenemedi.
Sayın MİT Fehriye ERDAL'da Getir Türkiye'ye , !!!
Tirt zurnanin zırt deliği bunlar Bülent Arınç burda Türkiye'de alamıyorsunuz avrupA yunanistaY ve ABD'de ki kelleleri alsin mit bakalım tirt adamları topluyorlar
paketlemeye gerek yoktu zaten iki ülkede istesek teslim ederdi. önemli olan abd ve Avrupa'dakileri paketlenip getirilmesi..
SÜMSÜKLER....HADİ SALYALI AĞBİNİZ GELSİN DE KURTARSIN SİZİ....
şu dibimizdeki pkknın elebaşlarını neden almıyorlar acaba
boş beleş işler..
MİT ve Devlet daha yeni başladı...
paketleme yapmak için ambalaj kağıdı ambalaj kutusu koli bandı gerekliyken ve hiçbiri yokken böyle bir deyimi uyduranlar herhalde hiç paketlenmemişler demektir. Eğer yarın gün döner devran dönerse cehennemin dibine bile gitseler hemen oracıkta hesabı görülecektir başka lafa gerek yok anlayan anlamıştır
Acayip bir milletiz, kimisi kediciklerini seviyor, kimisi fetö itine biat ediyor, kimisi başkalarına biat ediyor,bir arpa boyu yol gidemedik.Sabahtan kafamız biraz çalışıyor öğlenden sonra aptallaşıyoruz.
@cemo3641 kimi de seni gibi 2 paket makarna icin ar namus haya bilmeden Allah diye RTE ye tapiyor.
BUNLARIN SONU YOK ARKADAŞ!!!HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYORLAR!
Neden şimdi ?
yurt dışında aldiginiz adami yakaladiginiz devletten habersiz alamazsiniz. elbette bunlar terorist ama uluslalarasi hukuky cignemek benim vergilerimin disari gitmesi demektir
hani kandile girecektiniz vazgecip ukrayna ya mi gittiniz?
kgb olsa vururdu mit daha mütevazi gene
Papaz'ı da alırsak tamamdır.
hayret yaw bizim mitte bir işe yarıyormuş
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