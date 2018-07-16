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MİT TIR'ları davasında Erdem Gül'e beraat

16.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan MİT TIR'ları haberleri nedeniyle aldığı 5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Erdem Gül, yerel mahkemede yeniden görülen davada beraat etti.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Erdem Gül, yargılandığı MİT TIR'ları davasında beraat etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, sanık Gül'ün üzerine atılı "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarını işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak beraatine hükmetti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve aynı gazetenin Ankara temsilcisi Gül hakkında Adana’da durdurulan MİT tırlarına dair haber ve fotoğrafların yayınlanmasıyla ilgili İstanbul’da 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 6 Mayıs 2016'da mahkeme "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Ancak bu karar, Yargıtay 16'ncı Dairesi tarafından bozulmuş ve dava tekrar görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmişti. Yargıtay kararında, "Gül'ün devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir" denilmişti.

DW/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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