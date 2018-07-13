MİT’ten Ukrayna ve Azerbaycan’da Gülen operasyonu

Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyonlar sonucu Gülen yapılanmasının üye olduğu iddia edilen iki kişinin Azerbaycan ve Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde söz konusu kişilerin Gülen yapılanmasının "üst düzey” isimlerinden olduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla arandıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başında Ankara'daki yemin törenine katılan konuklar arasında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da bulunuyordu. Erdoğan, yemin töreninden bir gün sonra da Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Operasyonlar, Erdoğan'ın Ukrayna ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı temaslar sonrasında düzenlendi.

MİT daha önceki aylarda da yurt dışında operasyonlar düzenlemişti. MİT Mart ayında da Kosova'dabir operasyon gerçekleştirerek, Gülen yapılanmasına üye olduğu iddia edilen altı Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra da Gabun'da düzenlenen bir operasyon sonucu Gülen yapılanmasına üye olduğu iddia edilen üç Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti. 2017 yılının sonbaharında ise Pakistan'a iltica başvurusunda bulunan bir Türk öğretmen sınır dışı edilmiş ve Türkiye'de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

dpa/JD,BÖ

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