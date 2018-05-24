Mizahla Dinlerarası Dialog

Diyalog ve sosyal söylem kültürel anlayışı arttırmak için en etkili yöntemler arasında. Mizah da öyle. Müslümanlar’a ve Biryani olarak adlandırılan Güney Asya pilavına kendini yakın hisseden bir komedyen de bu yöntemi kullanıyor. Amerika’nın Sesi Güney Carolina’da sahne alan bu Hristiyan komedyenin şovlarından birine gitti.

Jeremy McLellan, bugüne kadar aşırı görüşlülükle ve Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlanmış.

Fakat Katolik komedyen kendisini sadece küçük bir oyuncu olarak görüyor. Ve ayrıca konu Biryani olunca fanatik olduğunu da kabulleniyor. McLellan konu Hristiyanlar’la Müslümanlar arasında bağ kurmak olunca kinaye ve komediyi kullanıyor: “Bence Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında ortak birçok konu var. Birçok ortak disiplin yöntemlerimiz var, paskalyadan önceki perhiz gibi. Perhiz biliyorsunuz 40 gün sürüyor. Ramazan bir ay. Oruç tutma ve fitre verme zamanı ve bütün bunlar her iki gelenekte de var. Ancak kurallar farklı. Bunları karşılaştırmak ilginç. Biz sizler kadar katı mıyız? Kim daha fazla oruç tutuyor gibi konuları mizah yoluyla ele alıyorum.”