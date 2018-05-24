HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mizahla Dinlerarası Dialog

24.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Diyalog ve sosyal söylem kültürel anlayışı arttırmak için en etkili yöntemler arasında. Mizah da öyle. Müslümanlar’a ve Biryani olarak adlandırılan Güney Asya pilavına kendini yakın hisseden bir komedyen de bu yöntemi kullanıyor. Amerika’nın Sesi Güney Carolina’da sahne alan bu Hristiyan komedyenin şovlarından birine gitti

Mizahla Dinlerarası Dialog

Diyalog ve sosyal söylem kültürel anlayışı arttırmak için en etkili yöntemler arasında. Mizah da öyle. Müslümanlar’a ve Biryani olarak adlandırılan Güney Asya pilavına kendini yakın hisseden bir komedyen de bu yöntemi kullanıyor. Amerika’nın Sesi Güney Carolina’da sahne alan bu Hristiyan komedyenin şovlarından birine gitti.

Jeremy McLellan, bugüne kadar aşırı görüşlülükle ve Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlanmış.

Fakat Katolik komedyen kendisini sadece küçük bir oyuncu olarak görüyor. Ve ayrıca konu Biryani olunca fanatik olduğunu da kabulleniyor. McLellan konu Hristiyanlar’la Müslümanlar arasında bağ kurmak olunca kinaye ve komediyi kullanıyor: “Bence Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında ortak birçok konu var. Birçok ortak disiplin yöntemlerimiz var, paskalyadan önceki perhiz gibi. Perhiz biliyorsunuz 40 gün sürüyor. Ramazan bir ay. Oruç tutma ve fitre verme zamanı ve bütün bunlar her iki gelenekte de var. Ancak kurallar farklı. Bunları karşılaştırmak ilginç. Biz sizler kadar katı mıyız? Kim daha fazla oruç tutuyor gibi konuları mizah yoluyla ele alıyorum.”

İnsanları güldürmenin dışında McLellan karşılıklı saygıyı ve iki din arasında anlayış ve hoşgörüyü teşvik etmeyi seviyor. McLellan, dinin hoşgörüsüz olduğu yönündeki iddiaların tümüyle bir yanlış anlamadan kaynaklandığını söylüyor: “Biliyorsunuz Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında gerginlik var. Bence köprüler kurmaya, farklılıklarımızı ve ortak yanlarımızı tartışmaya, diyalog kurmaya başlamanın tam zamanı.”

İki inanç hakkındaki bölünmüşlükle ilgili olarak komedinin kullanılması yeni bir olgu değil. İslam konusunda uzman İmam Talal Eid’e göre, dinlerarası mizah, yüzyıllar öncesinden kaynaklanıyor: “Hayatımızda mizah önemli. Hatta Peygamberimiz bile ‘zaman zaman kalplerinizi eğlendirin’ dedi. Mizah duygusunu çevresindekilerle ve Müslüman olmayanlarla iletişiminde kullandı. Bugün Amerikalı Müslümanlar ve genelde Müslümanlar dinlerarası ilişkilerde etkili olmak için bunu eğlenceli yapmak zorundalar.”

McLellan dini hoşgörüyü teşvik ederken mizahı kullanan yeni nesil komedyenlerden. McLellan diplomasinin tarihi yöntemleriyle günümüzün esprilerini birleştiriyor, insanları güldürerek dostça bir diyalog oluşturmayı başarıyor.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyorABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
AİHM’den ROJ TV’ye retAİHM’den ROJ TV’ye ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!

ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha etti!

Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş

Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş

Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!

Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.