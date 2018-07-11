Mladiç: NATO halkımı ve sağlımı yok etti

Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte yaşanan Bosna Savaşı'nda 8 binden fazla Müslüman erkek ve çocuğun 1995 yılında Srebrenitsa'da katledilmesinin emrini verme suçundan hüküm giyen Bosnalı Sırp Komutan Ratko Mladiç, çıkarıldığı ön temyiz duruşmasında NATO'yu "sağlığını ve halkını yok etmekle" suçladı.

Eski Yugoslavya için kurulan ve görevini tamamlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl Kasım ayında soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkûm edilen Mladiç, Srebrenitsa katliamının yıldönümü olan 11 Temmuz'dan bir gün önce Hollanda'nın Lahey kentinde ön temyiz duruşmasına çıktı.

Salı günü mahkeme heyetinin karşısında yer alan ve kamuoyunda Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç ile birlikte "Bosna Kasabı" olarak anılan Mladiç, "Sağlığımı ve halkımı yok eden NATO'ya karşı kentimi savunuyorum" sözlerini kullandı.

Ardından mahkeme salonunda ceketini çıkaran Mladiç'in, üzerinde kalın harflerle yazılmış "NATO" sözcüğü ve Facebook'ta "beğenmeme" tuşunu ifade eden aşağı dönük başparmak işaretinin yer aldığı bir tişört giydiği görüldü.