Moda ve çevre: Sürdürülebilirlik mümkün mü?

Bir yıl içerisinde tekstil fabrikaları uluslararası uçak ve gemilerden daha fazla karbondioksit salınımına yol açıyor. Ancak artık modanın çevreci olması için girişimler var.Almanya'da neredeyse her köşe başında eski giysilerin atıldığı konteynerleri görmek mümkün. Artık kullanılmayan, eski giysilerin yüzde 75'i bu konteynerlerde toplanıyor. Ancak Almanlara pratik gelen bu sistem, dünyanın başka bölgelerinde sorunlara yol açıyor. Almanya'daki eski giysilerin büyük bölümü Asya ve Afrika'daki ülkelere gönderiliyor. Doğu Afrika'da pekçok ülke ise artık eski kıyafetleri kabul etmek istemiyor.

Greenpeace görevlisi Brodde "Artık kimse düğme dikmeyi bile beceremiyor" diyerek tüketim biçimimizi eleştiriyor. "Aslında daha az alışveriş yapmamız ve aldığımız kıyafetleri belki dünyanın başka bir yerinde bir başkasının giymesini umarak kısa süre sonra konteynerlere atmaktansa daha uzun süre kullanmamız gerekir" diyor Brodde.

Devasa miktarda karbondioksit salınımı

Giysilerin ucuzluğu ise bu eğilimi destekliyor. Her ne kadar mağazalarda müşterilerin ürüne ödediği fiyat düşük gibi görünse de, doğanın ödediği bedel oldukça yüksek. Tekstil üretimi her yıl bir milyar ton kardondioksit salınımına yol açıyor. Bu miktar her yıl tüm uluslararası uçuşlar ve gemi yolculuklarında salınan karbondioksit oranının toplamından daha fazla. Bunun yanı sıra tekstil liflerinden oluşan mikroplastiklerin ve kullanılan diğer kimyasal maddelerin kirlettiği denizler de cabası.

"Aslında tekstil şirketlerine çevreci üretim yapılması yönünde daha fazla baskı uygulanması gerekir. Bu şekilde üretim daha pahalı olacak ve şirketler de bu kadar ucuz üretim yapmayacaktır" diyor Brodde. Greenpeace'in "Detox Kampanyası"nı yürüten Brodde kampanya dahilinde tekstil şirketlerine nasıl kimyasal madde kullanmadan üretim yapabilecekleri konusunda danışma hizmeti sunuyor. H&M'den Adidas'a kadar toplam 79 uluslararası şirket 2020 yılına kadar kullandıkları zararlı maddeler yerine zararsız maddeler kullanmayı taahhüt etti.