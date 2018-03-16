Modacılar Engellilerin Hayatını Renklendiriyor

Moda tasarımcıları, engelli hastaların yaşamlarını hem renklendirmeye hem de kolaylaştırmaya çalışıyor. Modacılar kreasyonlarını, New York’taki bir tasarım müzesinde sergiledi.

Bu işitme cihazı, değerli taşlarla kaplı bir küpe gibi görünüyor.

Bu kıyafetse, işitme engelli insanların müziği hissetmesini sağlıyor.

Bunlar, New York’taki Cooper Hewitt tasarım müzesinde sergilenen son moda giyim ürünleri ve takılardan sadece ikisi.

Caroline Baumann, protezlerde yepyeni bir akım başladığını ve artık engelli olan bölgenizi saklamaya çalışmadığınızı, tam tersine tıpkı bir dövme gibi övününebileceğinizi söylüyor.

Kanadalı tasarım firması Alleles tarafından tasarlanan bu çarpıcı, renkli protez kaplamalar, titanyum bir bacağı bir sanat eserine dönüştürebiliyor.

Baumann, artık işitme cihazınızı veya protez bacağınızı saklamayacağınızı, hatta tam tersine mükemmel bir şekilde tasarlanmış bu cihazla çok daha rahat olabileceğinizi söylüyor.

Bu ürünlerin başarılı olmasının en önemli sebebi, herkesin kolayca kullanabileceği, pratik tasarımlar olması.