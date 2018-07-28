Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililer engel oldu. Türk basını operasyonunun MİT tarafından düzenlendiğini bildirdi.Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki bir özel okulun müdürü olan Veysel Akçay'ın, Cuma günü sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen beş kişi tarafından kaçırılıp, Türkiye'den gelen bir uçağa bindirilerek götürülmeye çalışıldğı bildirildi..

Fransız haber ajansı AFP'nin tanıkların ifadesine dayandırdığı haberine göre, 50 yaşındaki Akçay evinin önünden zorla bir minibüse bindirildi. Müdürün okula gitmediğinin ortaya çıkması sonrası ailesi ve yakınlarının polise haber vermesi ile birlikte kaçırıldığı anlaşıldı.

Akçay'ı taşıyan minibüs, okul müdürünü Türkiye'ye gidecek bir uçağa bindirmek üzere Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Sivil havacılık seferlerini takip eden Flightradar24.com internet sitesine göre, TT4010 kuyruk numaralı uçak Türk Hava Kuvvetleri'ne kayıtlı görünüyor. AFP'nin haberinde, Ulanbator'a TSİ 8 sularında iniş yapan uçağın kalkışına Moğol yetkililer tarafından izin verilmediği belirtildi.