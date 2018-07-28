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Moğolistan'dan "MİT" operasyonuna engel

28.07.2018 00:18 | Son Güncelleme

Moğolistan'da Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen bir Türk okul müdürü kaçırıldı.

Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililer engel oldu. Türk basını operasyonunun MİT tarafından düzenlendiğini bildirdi.Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki bir özel okulun müdürü olan Veysel Akçay'ın, Cuma günü sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen beş kişi tarafından kaçırılıp, Türkiye'den gelen bir uçağa bindirilerek götürülmeye çalışıldğı bildirildi..

Fransız haber ajansı AFP'nin tanıkların ifadesine dayandırdığı haberine göre, 50 yaşındaki Akçay evinin önünden zorla bir minibüse bindirildi. Müdürün okula gitmediğinin ortaya çıkması sonrası ailesi ve yakınlarının polise haber vermesi ile birlikte kaçırıldığı anlaşıldı.

Akçay'ı taşıyan minibüs, okul müdürünü Türkiye'ye gidecek bir uçağa bindirmek üzere Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Sivil havacılık seferlerini takip eden Flightradar24.com internet sitesine göre, TT4010 kuyruk numaralı uçak Türk Hava Kuvvetleri'ne kayıtlı görünüyor. AFP'nin haberinde, Ulanbator'a TSİ 8 sularında iniş yapan uçağın kalkışına Moğol yetkililer tarafından izin verilmediği belirtildi.

Türk basını operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediğini bildirirken, Gülen yapılanması ile ilişkili olduğu öne sürülen Akçay hakkındaki iddialar okuldaki öğretmenler tarafından reddedildi.

Moğolistan Dışişleri devreye girdi

Uçak yaklaşık sekiz saat boyunca pistte beklerken, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği'nden temsilciler Moğol yetkililere açıklama yapmak üzere davet edildi. Eş zamanlı olarak organize olan Moğol milletvekilleri ve Akçay'a destek veren protestocular, havalimanına giderek gösteri yaptı.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. AFP'nin aktardığı açıklamaya göre, Çavuşoğlu "suçlamaları" reddetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Battsetseg Batmunk da havalimanındaki bekleyiş sırasında bir açıklama yaparak ülke topraklarından birisini kaçırma girişiminin "Moğolistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına karşı ciddi bir ihlal" olacağı uyarısında bulundu.

Uçak, pistteki uzun bekleyişten sonra TSİ 16.30 sularında havalanırken, Moğolistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili taşıtın, içinde Akçay olmadan ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Benzer operasyonlar

Milli İstihbarat Teşikilatı'na bağlı birimler daha önce de Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri Türkiye'ye götürmek için Kosova, Gabon, Azerbaycan ve Ukrayna'da operasyonlar gerçekleştirmişti.

Kosova'da Mart ayında altı Türk vatandaşının MİT operasyonunda özel bir uçakla Türkiye'ye götürülmesi krize yol açmıştı. Kosova'da bu operasyon sonrası güvenlik ihlali gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve Başbakan Ramuş Haradinaj, istihbarat şefi ile içişleri bakanını görevden almıştı.

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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