Moğolistan’la Türkiye Arasında Uçak Gerginliği

Fransız haber ajansı AFP, Moğolistan’daki yetkililerin Türk hava kuvvetlerine ait bir küçük bir jet uçağının kalkmasına engel olduğunu iddia etti. Türk makamları iddianın asılsız olduğu açıklamasında bulundu.
Ajans haberine göre Moğol yetkililer, görgü tanıklarının “birkaç kişinin Gülen hareketine bağlı olduğu sanılan birini kaçırarak uçağa götürdüğü” ihbarı üzerine Türk askeri uçağının kalkmasına saatlerce izin vermedi.
27 Temmuz’da Ulan Batur’da beş kişi tarafından kaçırıldığı söylenen 50 yaşındaki Veysel Akçay, Moğolistan’da Gülen hareketi tarafından kurulduğu iddia edilen bir okulun müdürü. Ancak okul öğretmenleri, Fransız Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada harekete bağlı oldukları iddialarını reddetti.
AFP’ye göre Akçay zorla Ulan Batur’daki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı’nda bekleyen jete bindirildi. Yine ajans haberine göre Türk Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu bildirilen TT4010 sefer sayılı uçakta bulunanlar Moğol polisinin uyarısına rağmen sekiz saat boyunca uçaktan çıkmadı.
Akşam yerel saatle 21.25’te kalkmasına izin verilen uçak, “yolcusunu” almadan havaalanından ayrıldı.
Bu bekleme süresince Ulan Batur’daki Türk Büyükelçiliği yetkilileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılırken bir grup parlamenter ve protestocu ellerinde Akçay’ın serbest bırakılması talebinde bulunan pankartlarla uçağın çevresinde toplandı.
Bekleme sürerken Moğolistan Dışişleri Bakanlığı, adam kaçırmanın bağımsızlık ve egemenliklerinin ciddi ihlali olarak görüleceği yönünde büyükelçilik yetkililerini uyardı. Ajans haberine göre Moğol yetkilileri arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suçlamaları reddetti.
Türk Dışişleri’nen açıklama
Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duyulduğu belirtilerek, “söz konusu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir” denildi.
Açıklamada, Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi’nin Bakanlık’a çağrılarak, yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzının kuvvetle protesto edildiği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasına şu bilgilere yer verildi: “FETÖ terör örgütü, Moğolistan’da geniş bir mevcudiyeti bulunan ve Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısıdır. Bu konudaki ciddi endişelerimizi ve beklentilerimizi Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştık. FETÖ üyelerinin adalet önünde hesap vermeleri haklı beklentimizdir. Ancak, Moğolistan’daki FETÖ’ye karşı atılacak adımların belirlenmesi Moğolistan Hükümetinin yetkisindedir. Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir. Dolayısıyla, Cuma günü Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir..Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.”
Bakanlık açıklamasına Moğal makamlara da uyarı niteliğinde mesaj verildi ve “FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir” denildi.
Açıklamada “Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz” çağrısına da yer verildi.
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