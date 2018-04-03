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Moldova'daki Gülen okullarının yöneticisi 'sığınma başvurusu yaptı'

03.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Moldova basınında yer alan haberlere göre Gülen yapılanmasına yakınlığıyla bilinen özel Orizont Lisesi'nin yöneticisi Turgay Şen, 31 Mart'ta gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra sığınma başvurusu yaptı. Ülkenin en popüler özel okullarından biri olan Orizont, 2012'de Moldova Savunma Bakanlığı'yla özel bir anlaşma da imzalamıştı.

Moldova'daki Gülen okullarının yöneticisi 'sığınma başvurusu yaptı'

Moldova'daki özel Orizont Lisesi'nin yöneticisi Turgay Şen, 31 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra sığınma başvurusu yaptı. Moldova basınına göre Turgay Şen Romanya'nın Bükreş kentine gitmek için geldiği Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Şen, gözaltına alınmasının Türkiye'nin siyasi baskısıyla olduğunu öne sürerken Moldovalı muhalif siyasetçi Maia Sandu, "Şen, Orizont Lisesi Fethullah Gülen yapılanması tarafından finanse edildiği için gözaltına alındı" dedi.

Orizont Moldova'daki en iyi özel liselerden biri olarak görülüyor. Moldova Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre bakanlık ile Orizont Lisesi arasında 2012 yılında özel bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Şen'in Moldova Savunma Bakanı Vitalie Marinuta ile imzaladığı anlaşmaya göre askerlerin çocukları yüzde 50 indirimle, görev sırasında ölen askerlerin çocukları ise ücretsiz olarak bu lisede okuma hakkı kazanmıştı. Anlaşmanın ardından konuşan Marinuta, okulun "yurtsever bir eğitim" verdiğini söylemişti.

Bu lisenin kapatılması için Türkiye'nin yaptığı başvurular Moldova tarafından reddedilmişti.

Moldova basınına göre Turgay Şen kendisini gözaltına alanların Moldova istihbaratından olduklarını, hakkında yürütülen bir soruşturma gereği ülkeyi terk edemeyeceğini anlattıklarını söyledi.

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