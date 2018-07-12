Moody's: 'TC Merkez Bankası’nın Bağımsızlığından Kaygılıyız'

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkileri arttırılmış başkanlığı para piyasalarını olumsuz etkiledi. Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti, Dolar/TL kuru 4,9’u buldu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’de Merkez Bankası’nın bağımsızlığından kaygı duyduğunu kaydetti. Bu hafta yapılan değişikliklerle Merkez Bankası başkanı, başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi öngörüldü. Ayrıca Merkez Bankası başkanının görev süresi kısaltıldı.
Moody’s Merkez Bankası’nın etkisinin azalmasının açıkça "negatif" olduğunu kaydetti.
Yapılan açıklamada TCMB yönetiminde yapılan değişikliklerin ekonomiyi güçlendirmektense zayıflatabileceği belirtildi.
Türk lirasının değeri bu yıl dolar karşısında yüzde 22 eridi. Uzmanlar bu durumdan Erdoğan’ın para politikaları üzerindeki nüfuzunu ve ısrarla yaptığı faiz oranlarının düşürülmesi çağrılarını sorumlu tutuyor.
Erdoğan, pazartesi günü Başkan olarak yemin etmesinden saatler sonra damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Bu durum Erdoğan’ın para politikaları üzerinde daha fazla nüfuz sahibi olacağı yönünde kaygıları arttırdı.
Erdoğan çarşamba günü basında yer alan açıklamasında “Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz” diye konuştu ve Albayrak’ın ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
Erdoğan, “Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” diye konuştu.
Dün 4,9’u gören lira bugün erken saatlerde 4,8’e indi.
Erdoğan yüksek faiz oranlarının bütün kötülüklerin “anası babası” olduğunu söylüyor ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için borçlanma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Yatırımcılarsa krediyle canlanan ekonominin aşırı ısındığı ve önemli faiz artışının çift haneli enflasyonu dizginlemek için gerekli olduğu görüşünde.
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