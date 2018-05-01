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Moon: Trump Nobel Barış Ödülü kazanmalı

01.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tarihi zirvenin yankıları sürüyor.

Moon: Trump Nobel Barış Ödülü kazanmalı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazanması gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerginliğin sona ermesi için sarf ettiği çaba nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tarihi bir zirvede bir araya gelen Moon'un bu konudaki görüşlerini kabinesinden üst düzey isimlerin katıldığı bir toplantıda dile getirdiği aktarıldı. Güney Kore'den üst düzey bir yetkili, Moon'un "Nobel Barış Ödülü Başkan Trump kazanmalı. Bizim tek ihtiyacımız olan barış" dediğini aktardı.

Nobel Barış Ödülü'nü gündeme getiren ise Güney Kore'nin eski lideri Kim Dae-jung'un eşi Lee Hee-ho oldu. Kim, iki ülke arasındaki tarihi görüşmelere ön ayak olan Moon'un Nobel'i hak ettiğini söylemişti.

Kuzey ve Güney Kore liderleri geçtiğimiz hafta yaptıkları tarihi buluşmalarında Kore Yarımadası'nda düşmanlığın sona erdirilmesi konusunda uzlaşmıştı. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan sonra savaş olmayacak" denilmişti.

Trump Kim'le görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump da önümüzdeki günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir araya gelecek. Trump, daha önce "Roket adam" diye adlandırdığı Kim ile görüşmesinin önümüzdeki üç ila dört hafta içerisinde gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Görüşmenin, Kuzey ve Güney Kore sınırında yapılması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse görüşme, bir ABD başkanı ile Kuzey Kore'den bir lider arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçecek.

Reuters, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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