Morgda aradığı ikiz kızlarını televizyonda gördü

Yunanistan’da en az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, onlarca kişiden de haber alınamıyor. Kayıplardan ikisi, Yiannis Philipopoulos’un dokuz yaşındaki ikiz kızları Sophia ve Vasiliki…
Sophia ve Vasiliki, yangın sırasında babaanneleri ile dedelerinin yazlık evindeydi. Atina’da olan Philipopoulos, ailesinden haber alamayınca hastane hastane gezmeye başladı; bir morga gidip DNA örneği bile verdi. Bu sırada, denizden kurtarılanların televizyonda yayınlanan bir görüntüsünde, kızlarını gördü… İkizler teknede korku içinde, bir battaniyeye sarılmış halde görülüyordu.
Philipopoulos ve eşi şimdi, kızlarını bulmaya çalışıyor. Zira Sophia ve Vasiliki’den hâlâ haber alınabilmiş değil. Çocukların isimleri, kurtarılanlar listesinde yer almıyor. Tekneden indikten sonra nereye gittikleri de bilinmiyor. Yetkililer, ilk anlardaki panikte isimlerin yazılamamış olabileceğini söylerken, çift de yeniden hastane hastane gezmeye başladı.
Görüntüdeki balıkçı teknesinin kaptanı Dimitris Peripanos ise kurtarıldıkları sırada çocukların yanında babalarının olduğunu zannettiğini söyledi. Yunan medyasının çocukların bir kasaba meydanında görüldüğü yönündeki iddiası da doğrulanamadı.
KAYIPLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARANIYOR
Philipopoulos’un anne babasından da haber alınamazken, çok sayıda kişi kayıpların bulunabilmesi için sosyal medyaya başvurdu. Kayıpların fotoğrafları ve isimlerinin yayımlandığı bir dizi site kuruldu; Google da benzer bir sayfa açtı.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni kabinenin açıklandığı gün tüm hisselerini devretmiş!
ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı
O bunu hep yapıyor! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırıp öyle bir şey yaptı ki...
CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti
Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum