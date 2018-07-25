Morgda aradığı ikiz kızlarını televizyonda gördü

Yunanistan’da en az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, onlarca kişiden de haber alınamıyor. Kayıplardan ikisi, Yiannis Philipopoulos’un dokuz yaşındaki ikiz kızları Sophia ve Vasiliki…

Sophia ve Vasiliki, yangın sırasında babaanneleri ile dedelerinin yazlık evindeydi. Atina’da olan Philipopoulos, ailesinden haber alamayınca hastane hastane gezmeye başladı; bir morga gidip DNA örneği bile verdi. Bu sırada, denizden kurtarılanların televizyonda yayınlanan bir görüntüsünde, kızlarını gördü… İkizler teknede korku içinde, bir battaniyeye sarılmış halde görülüyordu.

Philipopoulos ve eşi şimdi, kızlarını bulmaya çalışıyor. Zira Sophia ve Vasiliki’den hâlâ haber alınabilmiş değil. Çocukların isimleri, kurtarılanlar listesinde yer almıyor. Tekneden indikten sonra nereye gittikleri de bilinmiyor. Yetkililer, ilk anlardaki panikte isimlerin yazılamamış olabileceğini söylerken, çift de yeniden hastane hastane gezmeye başladı.

Görüntüdeki balıkçı teknesinin kaptanı Dimitris Peripanos ise kurtarıldıkları sırada çocukların yanında babalarının olduğunu zannettiğini söyledi. Yunan medyasının çocukların bir kasaba meydanında görüldüğü yönündeki iddiası da doğrulanamadı.

KAYIPLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARANIYOR



Philipopoulos’un anne babasından da haber alınamazken, çok sayıda kişi kayıpların bulunabilmesi için sosyal medyaya başvurdu. Kayıpların fotoğrafları ve isimlerinin yayımlandığı bir dizi site kuruldu; Google da benzer bir sayfa açtı.

