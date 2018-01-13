Moskova: ABD İran’la anlaşmayı ''buldozerle'' değiştirmek istiyor

AB ise anlaşmada değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 yılında İran’la yapılan nükleer anlaşmaya, anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi, hataların giderilmesi ve İran'a daha sert koşulların getirilmesi kaydıyla ''son bir şans'' daha vererek anlaşmayı uzattığı yönündeki açıklamalarına Moskova’dan tepki geldi.

Trump'ın sözlerini "son derece olumsuz" olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD başkanının talebini sert bir dille eleştirerek, ''ABD’nin anlaşmayı buldozerle değiştirmek istediğini'' söyledi. Rjabkov, anlaşmanın taraflarını mevcut içeriğe sadık kalmaya davet etti.

Rus Interfax haber ajansına göre,Rjabkov, "koşullar yerine getirilmezse 120 gün içinde anlaşmadan çıkacağını" açıklayan Trump yönetiminin ''aslında çoktan bu kararı aldığını'' düşündüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ''Washington’ın böyle bir adım atması halinde bunun büyük bir dış politika hatası olacağını'' sözlerine ekledi.

AB: Trump'ın duruşunu değerlendireceğiz