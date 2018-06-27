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Moskova'daki AVM'de yangın!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

Moskova'nın merkezindeki bir AVM'nin çatısında yangın başladı.

Moskova'daki AVM'de yangın!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. AVM apar topar tahliye ediliyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Moskova yangın AVM Rusya

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