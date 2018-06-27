Moskova'daki AVM'de yangın!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı. AVM apar topar tahliye ediliyor.
Ayrıntılar gelecek...
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