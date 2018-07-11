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Moskova’da Suriye Diplomasisi

11.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve üst düzey bir İranlı yetkili, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ayrı ayrı görüşmeler yapmak için Moskova’ya gidiyor. Görüşmeler, Putin-Trump zirvesinden önce Suriye odaklı diplomatik çabaların bir parçasını oluşturuyor

Moskova’da Suriye Diplomasisi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve üst düzey bir İranlı yetkili, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ayrı ayrı görüşmeler yapmak için Moskova’ya gidiyor. Görüşmeler, Putin-Trump zirvesinden önce Suriye odaklı diplomatik çabaların bir parçasını oluşturuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Moskova’ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, Putin’le “Suriye, İran ve İsrail’in güvenlik ihtiyaçları” konusunda “çok önemli bir toplantı” yapacağını belirtti.

Netanyahu, ”Şahsımla Rus cumhurbaşkanı arasında, aracısız, mükemmel direkt bağlantıyı çok takdir ediyorum. İsrail devletinin ulusal güvenliği için bu çok önemli” dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayati de Putin’le görüşmek için Moskova’ya gidiyor.

ABD ve İsrail, İran’ın Suriye’deki artan askeri varlığından endişe duyuyor.

İsrail, İran ya da ona bağlı Şii grupların Suriye’de savaş sonrasında kalıcı bir varlık tesis etmelerine izin vermeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

İsrail bir İHA’yı düşürdü

Bu arada İsrail, Suriye sınırına yaklaşan bir insansız hava aracını (İHA) Patriot füzeleriyle düşürdüğünü açıkladı. İHA’nın kime ait olduğu belirtilmedi ancak geçen Şubat ayında İsrail patlayıcı yüklü bir İran İHA’sını düşürdüğünü duyurmuş ve ardından Suriye’deki İran hedeflerine hava operasyonları düzenlemişti. Misilleme sırasında bir İsrail savaş uçağı düşürülmüştü.

Esat’ın bir diğer kilit müttefiki Rusya, İran’ın Suriye’den tamamen çekilmesini beklemenin gerçekçi olmadığı mesajını veriyor, ancak bu konuda bir uzlaşının sağlanabileceği yönünde işaretler de var.

Medyada yer alan haberlere göre, Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Helsinki’de yapacakları zirvede, İsrail sınırı boyunca Suriye hükümet güçlerinin konuşlandırılması ve bölgeden İranlı güçlerle Hizbullah milislerinin çekilmesini öngören bir anlaşmaya varabilir.

Suriye güneybatıdaki operasyonları genişletiyor

Öte yandan Suriye hükümeti, ülkenin güneybatısında kontrolü ele geçirmeye yönelik operasyonlarını genişletiyor. Operasyona IŞİD’in elindeki bir bölgenin de dahil edildiği, burayı Rus savaş uçaklarının da bombaladığı belirtildi.

Bombardımanlar, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ve Ürdün’e sınırı olan ve IŞİD’le bağlantılı Halid İbn el-Velid Ordusu’nun elinde bulunan Yarmuk Havzası’nı hedef alıyor.

Devlet Başkanı Beşar Esat, Suriye’nin güneybatısının tamamını yeniden ele geçirmek için geçen ay operasyonlar başlatmıştı ve şu ana kadar önemli miktarda alanı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) altında savaşan isyancılardan geri aldı.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus güçlerinin savaşta ilk kez Yarmuk havzası bölgesine hava saldırıları düzenlediğini kaydetti. Örgüt, ÖSO isyancılarının da IŞİD bağlantılı militanlarla savaştığını bildirdi.

Hükümete ait helikopterlerin de bölgeye patlayıcı yüklü varil bombaları attığı bilgisi verildi.

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