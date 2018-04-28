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Moskova'da üçlü Suriye buluşması

28.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Suriye'deki krizi görüşmek üzere Moskova'da biraraya geldi.

Moskova'da üçlü Suriye buluşması

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye krizinin çözümü için başlattıkları görüşmeler devam ediyor. Üç ülkenin dışişleri bakanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Buluşmada önce ikili görüşmeler yapıldı.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından buluşmaya dair yapılan açıklamada "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" denildi.

Son buluşma Astana'da yapılmıştı

Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif 16 Mart 2018 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da buluşmuştu. Bu toplantıda Suriye rejimine bağlı güçlerin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki durum ile Türkiye'nin Afrin operasyonu masaya yatırılmıştı. Doğu Guta'da kontrolün tamamen Suriye rejimine geçmesinin ardından üç bakan ilk kez bir araya gelecek.

Suriye'de barışın sağlanması için Astana sürecini başlatan Türkiye, Rusya ve İran Doğu Guta'daki Duma'da kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddiaları sonrasında görüş ayrılığı yaşamıştı. Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına Türkiye destek vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını, "yapılan operasyonu doğru buluyoruz" sözleriyle değerlendirmişti. Rusya ve İran'sa Duma ile ilgili iddialarda Esad rejimine destek vermişti.

Fransa'dan diplomatik inisiyatif

Fransa Suriye krizinde BM'nin veto yetkisine sahip ülkeleri ile bölgedeki aktörleri aynı masada toplamayı istiyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe bu ayın ortasında yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan Arabistan'ın Rusya, Türkiye ve İran'la birlikte müzakereler yürütmesini önermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısının ardından yeni bir diplomatik inisiyatif başlatılacağını duyurmuştu. Almanya da Suriye krizi konusunda diplomatik çabalara ağırlık verilmesinden yana. Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili açıklamasında Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

dpa,DW/ HT,JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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