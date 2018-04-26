Moskova'da üçlü Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkîdaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif ile Suriye meselesini ele almak üzere Cumartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Astana platformunun garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan Cumartesi günü Moskova'da biraraya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" denildi. Açıklamada, toplantıda ele alınacak konulara dair bilgi verilmedi.

Türkiye, Rus ve İran dışişleri bakanları 16 Mart'ta da Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişlerdi. Mart ayındaki toplantıda Suriye rejimine bağlı güçlerin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki durum ile Türkiye'nin Afrin operasyonu ele alınan başlıca konu olmuştu.

Cumartesi günü ise Doğu Guta'da kontrolün tamamen Suriye rejimine geçmesinin ardından üç bakan ilk kez bir araya gelecek.