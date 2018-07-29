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Moskova’daki Protestoda Muhalif Liderlere Gözaltı

29.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Rusya’nın önde gelen muhalefet lideri Alexei Navalny’nin üst düzey danışmanı Oleg Stepanov, kendisiyle birlikte Moskova’daki protesto gösterilerini düzenleyen iki organizatörün gözaltına alındığını bildirdi

Moskova’daki Protestoda Muhalif Liderlere Gözaltı

Rusya’nın önde gelen muhalefet lideri Alexei Navalny’nin üst düzey danışmanı Oleg Stepanov, kendisiyle birlikte Moskova’daki protesto gösterilerini düzenleyen iki organizatörün gözaltına alındığını bildirdi.

Pazar günü Rusya Liberteryen Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterilerinden dakikalar sonra Stepanov, Twitter üzerinden gözaltına alındığını duyurdu. Stepanov kendisinin ve iki kişinin daha bir polis aracındaki fotoğrafını paylaştı.

Partinin Başkan Yardımcısı Kirll Samadurov, Rus Interfax haber ajansına diğer iki tutuklunun parti lideri Sergei Boiko ve gösterilerin lideri Mikhail Chichkov olduğunu aktardı.

Moskova’daki protesto gösterisi hükümetin emekli maaşı alma yaşını yükseltme planları nedeniyle düzenlendi. Gösteriye 6 bin kişi katıldı.

Göstericiler Putin karşıtı sloganlar attılar.

Yasa tasarısında erkeklerde emeklilik yaşı 60’tan 65’e kadınlarda ise 55’ten 63’e yükseltiliyor.

Yasa tarasının kabul edilmesiyle ortalama 229 dolar olan emekli maaşının yükselebileceği belirtiliyor.

Yapılan bir kamuoyu anketi halkın yüzde 90’ının yasa tasarısına karşı olduğunu ortaya koydu.

Muhalif lider Navalny de gösteriye katıldı, ancak kalabalığa hitap etmedi. Navalny daha önce birçok kez yasa dışı gösteri çağrısı yaptığı için gözaltına alınmıştı.

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