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Mossad'ın eski başkanı: Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.

Mossad'ın eski başkanı: Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."

Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediğine ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi. Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz." ifadelerini kullandı.

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israil Efraim Halevy MOSSAD Rusya Suriye

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