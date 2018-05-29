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MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 17:53 | Son Güncelleme

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın adıyla twitter'dan paylaşımlar yapan çok takipçili bir hesabın sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmesi dikkat çekti. İsrail medyası ise, hesabın parodi olduğunu duyurdu.

MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

İsrail gizli istihbarat servisi MOSSAD'ın twitter'da resmi hesabı bulunmuyor. Ancak MOSSAD adına paylaşım yapan hesaplardan en çok takipçisi olan bir @TheMossadIL, bir özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hesap, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor.

İSRAİL MEDYASI, HESABI KİMİN KULANDIĞINI DA AÇIKLADI

Hesabı, Kanada'da yaşayan Shawn Eni isimli bir yazılımcının yönettiği ortaya çıktı. Ancak Mossad, 70 binden fazla takipçisi olan bu hesabı kapatmak için bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmadı.

mossad

MOSSAD NEDİR?

Mossad; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen istihbarat örgütüdür. Çoğu kimse İsrail gibi “küçük” bir devletin niçin ve nasıl böyle bir organizasyona sahip olduğunu anlayamaz. Süper güç ABD’nin CIA’i dışında dünyada bu kadar etkin tek istihbarat örgütünün İsrail’e ait olması aslında oldukça dikkat çekicidir. Mossad’ın kurulmasından önce İsrail Devleti’nin istihbaratı SHAI isimli örgüt tarafından sağlanıyordu. Mossad’ın kurulmasıyla bambaşka bir yapılanma ve dünyanın en tehlikeli cinayet şebekesi oluşturuldu. Bu cinayet şebekesi pek çok ülkede mafyayı, terör örgütlerini ve kontrgerillayı örgütledi.

MOSSADDD

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MOSSAD erdoğan Türkiye Twitter Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya

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