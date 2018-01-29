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MOSSAD'ın sırlarını yazdı: Sivil uçağı vuracaklardı

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 21:10 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Yediot Aharonot gazetesi istihbarat muhabiri Ronen Bergman 'Ayağa kalk ve önce sen öldür' adlı kitabında, İsrail iç istihbarat örgütü Şin-Bet ve dış istihbarat servisi MOSSAD'ın 'suikast fabrikası' gibi çalıştığını gösteren tanıklıklara yer verdi.

MOSSAD'ın sırlarını yazdı: Sivil uçağı vuracaklardı

İsrail istihbaratının önemli isimleriyle görüşmeler yapan Bergman, İsrailli ajanların son 70 yılda 2 bin 700 suikast girişiminde bulunduğunu belirtti.

Bergman'ın kitabında, dönemin Filistin lideri Yaser Arafat'a dönük suikast planlarının bir kısmına da yer verildi. Kitapta yer alan iddiaya göre, dönemin Savunma Bakanı Ariel Şaron, Arafat'ın seyahatlerinde genellikle sivil uçuşları tercih ettiğini öğrendikten sonra, 'ticari uçakların' da İsrail kuvvetleri açısından gerektiği takdirde birer 'potansiyel hedef' olabileceğini yönünde karar aldı.

​Bergman, konuştuğu 3 eski istihbarat görevlisinin Şaron'un bu kararını doğruladığını belirtti. Şaron'un o dönemki yardımcısı Oded Shamir de, ticari uçakların hedef alındığını doğrulayan isimler arasında yer aldı. Ancak operasyonun, bazı hava kuvvetleri komutanlarının operasyonu engellemesi sebebiyle gerçekleştirilemediği belirtildi.

Dönemin ​Hava Kuvvetleri Operasyon Şefi Aviem Sella, Savunma Bakanlığı'na karşı çıkmanın mümkün olmadığını, bu sebeple operasyonu ancak teknik olarak imkansız hale getirerek durdurduklarını söyledi.

'İRANLI BİLİM ADAMLARINI İSRAİL ÖLDÜRDÜ'

Bergman, İran'ın nükleer programında görev alan bilim insanlarına yönelik suikastlerin de İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğruladı. Ancak bu eylemlerin detaylarına, İsrail yasaları sebebiyle değinemeyeceğini belirtti.

'ZEHİRLİ DİŞ MACUNUYLA SUİKAST'

Bergman'ın kitabında anlattığı suikast tekniklerinden biri zehirli diş macunu. Kitapta hedefin kim olduğu belirtilmese de, zehirli diş macunu aracılığıyla bir kişinin öldürüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
MOSSAD israil Yediot Aharonot Ronen Bergman

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