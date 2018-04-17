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Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 23:33 | Son Güncelleme

ABD’nin Philadelphia kentinde bir yolcu uçağı, motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaparken, yaşanan kazada bir yolcu hayatını kaybetti.

New York-Dallas seferini yapan Southwest Havayolları'nın 1380 sefer sayılı uçağı, yerden 9144 metre yükseklikte iken motorlarından birinin patlaması üzerine Philadelphia kentine acil iniş yaptı.

Patlama üzerine uçağın camlarından biri kırılınca uçak kısa bir süre içinde ve kontrolsüz bir biçimde 9144 metreden 3962 yüksekliğe düştü.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolculardan pencere yanında oturan yaşlı bir kadının bedeni, patlayan camdan ötürü basıncın da etkisiyle dışarı doğru çekildi. Oluşan deliği tıkamaya çalışan yolcular, yaşlı kadının bedenini uçak içinde tutabilmek için yoğun çaba harcadı.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yolcu da olayı hafif yaralanmalarla atlattı.

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Acil iniş yapan uçak için havalimanında ilk yardım, yangın ve kurtarma önlemleri alındı. Uçakta 143 yolcu, 5 mürettabat olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
New York-Dallas Yolcu Uçağı acil iniş

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