MS-13 Çetesine Karşı Operasyonlar Sürüyor

ABD’nin birçok eyaletinde MS-13 çetesine yönelik operasyonlar sürüyor. Kanlı çetenin üyelerini Meksika sınırından ABD’ye sızdırma çabalarına engel olmaya çalışan güvenlik güçleri, ülkenin birçok eyaletinde de yapılanan çeteye karşı mücadelesinden taviz vermiyor.
New Jersey’de iki kişiyi öldürdükleri iddia edilen 6 MS-13 mensubu yakalandı. Hazırlanan iddianameye göre, New Jersey eyaletinin West New York bölgesinde 2015 yılında evinin kapısında öldürülen bir kişi ve yine aynı yıl cinayete kurban giden 19 yaşındaki bir gencin ölümünden bu çete üyeleri sorumlu tutuluyor.
Öldürme emri El Salvador’dan verildi
İki cinayetin sorumlusu olarak tutuklanan altı MS-13 mensubundan beşinin çetenin merkezinin bulunduğu ülke olan El Salvador vatandaşı olduğu kaydedildi. İddianamede, iki kurbanın ölüm emrinin, halen El Salvador’daki bir hapishanede hükümlü olarak cezasını çeken, MS
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