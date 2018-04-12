HABER

Mucize Bebek: Anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Anne ve babası trafik kazasında ölen bebek, bu kazadan 4 yıl sonra hayata 'merhaba' dedi.

Mucize Bebek: Anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu!

Time’ın haberine göre, Çin’de bir karı koca 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazadan önce bebek sahibi olmak isteyen çift, tüp bebek tedavisi gördükleri sırada embriyolarını dondurma kararı aldı.

Ancak çift tedaviyi sonuçlandıramadan kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin anne ve babaları ise, embriyoların peşini bırakmadı. Çocuklarının anısını yaşatacak bir torun isteyen iki aile, ülkede taşıyıcı anneliğin yasak olması nedeniyle çıkmaza girdi. Önce DNA testi yaptıran ve mahkeme kararıyla embriyoları alan aileler, ardından taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Laos’a gitme kararı aldı.

TURİST VİZESİ ALINDI

Havayolu şirketleri likit nitrojen tankları içindeki embriyoları taşımak istemezken, iki aile karayoluyla Laos’a ulaştı. Burada bir taşıyıcı anne bulunurken, bebeğin Çin vatandaşı olabilmesi için kadına turist vizesi alındı.

SOYLARI DEVAM ETTİĞİ İÇİN MUTLULAR

9 ay sonra sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Tiantian adlı bebek, anne ve babasının ölümünden 4 yıl sonra doğmuş oldu. Yerel basına yansıyan haberlere göre torunlarına kavuşan aileler, soylarının devam ettiği için çok mutlu olduklarını söyledi.

2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
Bakan Yılmaz'dan flaş LGS açıklamsıBakan Yılmaz'dan flaş LGS açıklamsı
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin taşıyıcı annelik

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya kayıp milyarderi arıyor

Almanya kayıp milyarderi arıyor

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.