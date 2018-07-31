Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı

Korkunç kaza ve mucize son, Cajati kentinde gerçekleşti. Kırsaldaki bir yoldan geçmeye çalışan hamile kadın, hızla gelen kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Birkaç metre ötesinde ise çarpmanın şiddetiyle talihsiz annesinin karnından fırlayan bebek bulundu. Bebeğin hiçbir yara almadan kurtulması ülke gündemine oturdu.

Polis, üzerinde kimlik bulunmayan 29 haftalık hamile kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Olay yerine gelen ilk sağlık görevlisi Elton Fernando Barbosa, “Bebeğin hem de hiç yara almadan hayatta kalması büyük bir mucize” dedi.

