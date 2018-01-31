'Mueller Trump’ın Hukuk Ekibinin Eski Sözcüsünü Sorgulamak İstiyor'

Amerika'daki Rusya soruşturması hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, özel savcı Robert Mueller Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibinin eski sözcüsü Mark Corallo'yu sorgulamak istiyor.
Mark Corallo, geçen yaz istifa edene kadar Trump'ın Beyaz Saray dışındaki avukatlarının sözcülüğünü birkaç hafta süreyle yürütmüştü.
Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın halen devam ediyor olması nedeniyle adını vermeyen kaynak, sorgulama için henüz tarih belirlenmediğini kaydetti. Mueller'ın ekibi, Moskova ve Trump'ın seçim kampanyası arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını da soruşturuyor.
Corallo Temmuz ayında görevden ayrıldığı sırada Başkan'ın ekibinde başka değişiklikler de yapılmıştı. Trump'ın hukuk ekibinin yeniden organize olduğu ve Mueller'ın soruşturmasını sınırlamaya çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.
ABD istihbarat daireleri Moskova'nın Amerikan başkanlık seçimleri üzerinde Trump lehine etkide bulunduğunu tespit etmişti. Moskova seçimlere müdahale ettiğini reddederken Trump da Rusya'yla anlaştığı iddialarını her fırsatta yalanlıyor.
Öte yandan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ilgili alt komisyonlarının kendi ayrı Rusya konusunda soruşturmaları devam ediyor.
Son olarak iki üst düzey Demokrat Kongre üyesi, Facebook ve Twitter'dan Rusya'nın sosyal medya kampanyalarına olası müdahalesiyle ilgili soruları yanıtlamalarını istedi. Demokrat Kongre üyeleri, Facebook ve Twitter'ın şu ana kadar yetersiz yanıtlar verdiğini savunuyor.
Senato Adalet Komisyonu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Dianne Feinstein ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Adam Schiff yaptıkları ortak açıklamada, bu şirketlere hitaben "Yanıtlarınızdan Rusya bağlantılı hesapların kullanıcı politikalarınızı ihlal ettiğine inanıp inanmadığınız belli olmuyor” dedi.
Açıklamada "Eğer kullanıcı politikalarınızı ihlal ediyorsa bu hesapları ifşa etmek ve kaldırmak için derhal gerekli adımları atmanız yönündeki talebimizi tekrar ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
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