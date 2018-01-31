'Mueller Trump’ın Hukuk Ekibinin Eski Sözcüsünü Sorgulamak İstiyor'

Amerika'daki Rusya soruşturması hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, özel savcı Robert Mueller Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibinin eski sözcüsü Mark Corallo'yu sorgulamak istiyor.

Mark Corallo, geçen yaz istifa edene kadar Trump'ın Beyaz Saray dışındaki avukatlarının sözcülüğünü birkaç hafta süreyle yürütmüştü.

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmanın halen devam ediyor olması nedeniyle adını vermeyen kaynak, sorgulama için henüz tarih belirlenmediğini kaydetti. Mueller'ın ekibi, Moskova ve Trump'ın seçim kampanyası arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını da soruşturuyor.

Corallo Temmuz ayında görevden ayrıldığı sırada Başkan'ın ekibinde başka değişiklikler de yapılmıştı. Trump'ın hukuk ekibinin yeniden organize olduğu ve Mueller'ın soruşturmasını sınırlamaya çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.

ABD istihbarat daireleri Moskova'nın Amerikan başkanlık seçimleri üzerinde Trump lehine etkide bulunduğunu tespit etmişti. Moskova seçimlere müdahale ettiğini reddederken Trump da Rusya'yla anlaştığı iddialarını her fırsatta yalanlıyor.