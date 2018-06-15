Muhafazakar Seçmen Neden AKP Diyor?

İstanbul’da kimi yerde bayraklarla donatılmış sokaklar, kimi bölgede seçim otobüslerinden yükselen kampanya şarkılarıyla, önceki seçimlere oranla daha düşük bir coşkuyla da olsa kenti seçim havası sarmış durumda.
Siyasiler, mitingler ve kampanya programlarına, oyunu arttırmak istedikleri bölgelere ağırlık vererek devam ediyor. Ama bir bölge var ki orada, ne bayraklar ne de vaatler ve seçim kampanyaları hakim. Fatih’teki İsmail Ağa Camisi etrafındaki birkaç küçük sokak her zamanki gibi kalabalık. Kadınların, kameralar ve gazetecilerden çekindiği Çarşamba semtinde, kiminle konuşsak aynı yanıtı alıyoruz; AK Parti.
“Devlet savaşta, ikramiye veriyor. Daha ne istiyorsunuz?”
Fatih Çarşamba sakinleri, kimse onlara artık karışmadan rahatça yaşayabildikleri için AKP’nin son 16 yıllık iktidarından memnun olduklarını söylüyorlar. Emeklilerin sevinç kaynağı, gelen 1000 TL’lik bayram ikramiyesi. Esnaf, Celal Albayrak ‘Devlet savaşta bize ikramiye veriliyor. Daha ne istiyorsunuz?’ sözleriyle aktarıyor memnuniyetini.
Bugüne dek oy verdikleri AKP iktidarının beklentilerini karşıladığını belirten turizmci Eyüp Cesur, “İstediğimiz Türkiye’nin borcunun azalması, üretimin çoğalması, refahın, alım gücünün yükselmesidir” sözleriyle talepten çok temennilerini sıralıyor.
“20 sene önce sarıkla gezmemiz imkansızdı”
Veysel Altınışık, eksiksiz olarak iktidarın her şeyinden memnun esnaflardan. “Ekonomimiz de huzurumuz da iyi. Burada rahat şekilde gezip ibadetimizi yapıyoruz. Sarıklarımızı takıyoruz. Kuran kurslarımız medreselerimiz faaliyette. Bundan 20 sene önce buradan sarıklı vaziyette geçmemiz imkansızdı.”
“AK Parti tek parti”
18 yaşındaki öğrenci Cihan Saltabaş, AKP iktidarıyla henüz 2 yaşındayken tanışmış. 24 Haziran’da ilk kez oy kullanacak. ‘Eski Türkiye’yi anne babasından dinledikleriyle aşina olduğunu anlatan genç, başka bir partiyi aklından bile geçirmediğini söylüyor.
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