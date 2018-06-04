HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muhalefet 24 Haziran Sonrası Rejim Değişikliğini Konuşuyor

04.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Genel Seçimleri sonrasında parlamenter sisteme geçiş için anayasa taslağı ve takvim oluşturulması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Genel Seçimleri sonrasında parlamenter sisteme geçiş için anayasa taslağı ve takvim oluşturulması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce’nin, “24'ünde seçildim 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz? Hayır dönmeyeceğiz. Nasıl döneceğiz. Önce restorasyon süreci olacak. Önce onarımı yapmak zorundayız. O onarımı 2 yıl içerisinde yapabiliriz” sözleri nedeniyle muhalefet cephesinde rejim değişikliği gündemde.

Seçim sonrasında en kısa sürede “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altındaki sistem yerine parlamenter sisteme geri dönüş talebi ön planda. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in, İnce’nin iki yıllık süreç öngörmesinden rahatsızlık duyduğu kulislere yansıdı. Ardından Akşener, geçen hafta içerisinde İYİ Parti ile birlikte “Millet İttifakı”nı oluşturan CHP, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’yle parlamenter sisteme dönüş takvimini ele almak istediğini duyurdu.

Akşener, haftanın ilk günü CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 1 saatlik basına kapalı görüşme sonrasında kameralar karşısında açıklama yaptı.

İYİ Parti Lideri Akşener, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaretimin sebebi sahada gözlemlediğim Millet İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu kazanacağı şeklinde. Anketlerde de o çıkıyor. Fakat seçmenimizin bizden istediği bir konu var. O da iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Demokrasinin tam uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Bu gözlemleri bilgilerimi Sayın Genel Başkanla paylaştım ve şöyle bir önerim oldu, kendileri de kabul ettiler teşekkür ediyorum. Bu öneri de bir komisyon kurulup 24 Haziran’dan önce belki bir hafta içinde arkadaşlarımızın bir araya gelip, parlamenter sistemin cumhurbaşkanlığı seçimleri alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk alındıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde tarihinin nasıl olacağı o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda bir önerim oldu” dedi.

Anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme geri dönüş takvimi için komisyon önerisini Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiğini de söyleyen Akşener, bu konuda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, Akşener'e teşekkür ederek, "Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere, iktidarın, hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha önce de CHP’nin İstanbul 1. bölgede 1. sıra milletvekili adayı olan anayasa hukukçusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, parlamenter sisteme dönüş için anayasa taslağı üzerinde çalışma yaptığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Kaboğlu’nun başında olduğu ekip eliyle hazırlanacak metni diğer muhalefet partilerine de sunacaklarını ifade etmişti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı”nda yer almayan HDP ile parlamenter sisteme geri dönüş için diyalog kurulup kurulmayacağı konusundaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

TBMM’deki muhalefet varlığı yeterli olacak mı?

Bu arada 24 Haziran sonrasında 600 vekilden oluşacak TBMM’de muhalefet partileri açısından sayısal çoğunluk sağlanması kritik öneme sahip olarak yorumlansa da Cumhurbaşkanı’nın muhalefetten olmaması halinde anayasa değişikliği süreci zorlaşıyor.

TBMM çatısı altında halk oylamasına gidilmeksizin anayasa değişikliği yapılabilmesi için en az 400 milletvekili oyu gerekiyor. Anayasa değişikliği paketini halk oylamasına götürmek içinse en az 360 milletvekili oyu gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı, TBMM’de en az 400 vekil oyuyla halk oylaması şartı olmaksızın anayasa değişikliği kabul edilse dahi o değişiklik paketini halk oylamasına götürme yetkisine sahip bulunuyor.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
4 Haziran Amerikan Basınından Özetler4 Haziran Amerikan Basınından Özetler
Merkel: AB Komisyonu'nun küçültülmesi gündeme gelebilirMerkel: AB Komisyonu'nun küçültülmesi gündeme gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.