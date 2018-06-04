Muhalefet 24 Haziran Sonrası Rejim Değişikliğini Konuşuyor

Seçim sonrasında en kısa sürede “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altındaki sistem yerine parlamenter sisteme geri dönüş talebi ön planda. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in, İnce’nin iki yıllık süreç öngörmesinden rahatsızlık duyduğu kulislere yansıdı. Ardından Akşener, geçen hafta içerisinde İYİ Parti ile birlikte “Millet İttifakı”nı oluşturan CHP, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’yle parlamenter sisteme dönüş takvimini ele almak istediğini duyurdu.

CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce’nin, “24'ünde seçildim 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz? Hayır dönmeyeceğiz. Nasıl döneceğiz. Önce restorasyon süreci olacak. Önce onarımı yapmak zorundayız. O onarımı 2 yıl içerisinde yapabiliriz” sözleri nedeniyle muhalefet cephesinde rejim değişikliği gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Genel Seçimleri sonrasında parlamenter sisteme geçiş için anayasa taslağı ve takvim oluşturulması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

İYİ Parti Lideri Akşener, “Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaretimin sebebi sahada gözlemlediğim Millet İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu kazanacağı şeklinde. Anketlerde de o çıkıyor. Fakat seçmenimizin bizden istediği bir konu var. O da iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Demokrasinin tam uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Bu gözlemleri bilgilerimi Sayın Genel Başkanla paylaştım ve şöyle bir önerim oldu, kendileri de kabul ettiler teşekkür ediyorum. Bu öneri de bir komisyon kurulup 24 Haziran’dan önce belki bir hafta içinde arkadaşlarımızın bir araya gelip, parlamenter sistemin cumhurbaşkanlığı seçimleri alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk alındıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde tarihinin nasıl olacağı o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda bir önerim oldu” dedi.

Akşener, haftanın ilk günü CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık 1 saatlik basına kapalı görüşme sonrasında kameralar karşısında açıklama yaptı.

Anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme geri dönüş takvimi için komisyon önerisini Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiğini de söyleyen Akşener, bu konuda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, Akşener'e teşekkür ederek, "Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere, iktidarın, hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha önce de CHP’nin İstanbul 1. bölgede 1. sıra milletvekili adayı olan anayasa hukukçusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, parlamenter sisteme dönüş için anayasa taslağı üzerinde çalışma yaptığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Kaboğlu’nun başında olduğu ekip eliyle hazırlanacak metni diğer muhalefet partilerine de sunacaklarını ifade etmişti.