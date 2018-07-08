Muhalefet Partileri Grup Yönetimlerini Belirledi

TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’yi temsil etmek üzere ise, İdare Amirliği’ne Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, katip üyeliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz seçildi.

Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı açıklamada, TBMM’nin yeni hükümet sisteminde geri planda kalmasına karşı mücadele edecekleri vurgusunda bulundu. Özel, “Şöyle bir görüntü ile karşı karşıyayız. Yetkileri elinden alınmış, ilan edilen OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan çok zor durumda bir meclis var. Meclis’in itibarını sağlamak, meclisi güçlendirmek, Meclis’te güçlü muhalefet yapmak özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı meclisten ayrıldıktan sonra, yeni seçilen grup başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclis’ten bir umutları yok. Meclis’in itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor. Ama bu Meclis’in kuruluşunda bulunan ve Meclis'in yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme döneceğine inanan ana muhalefet partisi olarak meclise sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün 142 CHP milletvekili oradaydı. Ve bütün oturumu izledik. Biz bu Meclis’te çatır çatır muhalefet etmeye, tüm konularda vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Kimse Meclis’ten umudunu kesmesin. Bu meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu, ne de Recep Tayip Erdoğan kapatabilir. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kılıçrdaroğlu’nun içeride kısaca yaptığı değerlendirmeye ilişkin herhangi bir bilgi dışarıya yansımazken; gelecek Perşembe günü yeniden toplanacak parti grubunda, Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu’nun yeni anayasa ve iç tüzükteki yasal düzenlemeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği açıklandı.

İyi Parti’de “el öpme” uyarısı yapıldı

CHP’nin yanı sıra TBMM’de İyi Parti de basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. İyi Parti Genel Başkanı olan ancak milletvekili olmayan Meral Akşener, grup toplantısında konuşması bekleniyordu ancak Akşener, Meclis’te konuşmamayı tercih etti. Akşener’in, TBMM’de saat 14.00’teki toplantı öncesinde saat 12.00’de parti genel merkezinde milletvekillerine uyarılarını aktardığı öğrenildi. Akşener’in özellikle yemin töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpen vekil Hayati Arkaz’ı hedef aldığı kaydedildi. Akşener’in, “Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler” şeklinde sert tepki gösterdiği basına yansıdı.

Grup toplantısında gazetecilerce ilgi odağı olan Arkaz ise, yaptığı açıklamada Bahçeli ile “dostluk” ilişkisine vurguda bulunarak, şunları ifade etti:

“TBMM Genel Kurulu’nda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur: Sayın Devlet Bahçeli bey, İYİ Parti milletvekillerinin, yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim. Türk'ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı ben de aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İYİ Parti, genel başkanım Sayın Meral Akşener’dir.”