Muhalefet Partileri Grup Yönetimlerini Belirledi

Türkiye’de yeni parlamentoda CHP, İyi Parti ve HDP’de parti grupları yönetiminden sorumlu isimler belirlenirken; muhalefet cephesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninde hazır bulunma kararı aldı.
TBMM’de yemin töreniyle birlikte Ankara’nın siyasi kulislerinde hareketlilikler yaşanıyor. Ana muhalefet partisinde CHP’de olası “olağanüstü kurultay” tartışması parti içi diyaloglarda gündem maddesi olmayı sürdürüyor. CHP’de grup yönetiminde ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağırlığını koyduğu görüldü. CHP’li milletvekilleri, TBMM’deki basına kapalı grup toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun önerdiği tek liste üzerinden TBMM Başkanvekilliği ve grup başkanvekillerinde karar kıldı.
CHP Grubu’nda, TBMM Başkanvekilliği’ne Ankara Milletvekili Levent Gök uygun bulundu. Grup başkanvekilliklerine ise mevcuttaki isimler Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç’un devam etmesine karar verildi.
TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’yi temsil etmek üzere ise, İdare Amirliği’ne Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, katip üyeliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz seçildi.
Kılıçrdaroğlu’nun içeride kısaca yaptığı değerlendirmeye ilişkin herhangi bir bilgi dışarıya yansımazken; gelecek Perşembe günü yeniden toplanacak parti grubunda, Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu’nun yeni anayasa ve iç tüzükteki yasal düzenlemeler konusunda milletvekillerini bilgilendireceği açıklandı.
Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı açıklamada, TBMM’nin yeni hükümet sisteminde geri planda kalmasına karşı mücadele edecekleri vurgusunda bulundu. Özel, “Şöyle bir görüntü ile karşı karşıyayız. Yetkileri elinden alınmış, ilan edilen OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan çok zor durumda bir meclis var. Meclis’in itibarını sağlamak, meclisi güçlendirmek, Meclis’te güçlü muhalefet yapmak özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı meclisten ayrıldıktan sonra, yeni seçilen grup başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclis’ten bir umutları yok. Meclis’in itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor. Ama bu Meclis’in kuruluşunda bulunan ve Meclis'in yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme döneceğine inanan ana muhalefet partisi olarak meclise sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün 142 CHP milletvekili oradaydı. Ve bütün oturumu izledik. Biz bu Meclis’te çatır çatır muhalefet etmeye, tüm konularda vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Kimse Meclis’ten umudunu kesmesin. Bu meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu, ne de Recep Tayip Erdoğan kapatabilir. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
İyi Parti’de “el öpme” uyarısı yapıldı
CHP’nin yanı sıra TBMM’de İyi Parti de basına kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. İyi Parti Genel Başkanı olan ancak milletvekili olmayan Meral Akşener, grup toplantısında konuşması bekleniyordu ancak Akşener, Meclis’te konuşmamayı tercih etti. Akşener’in, TBMM’de saat 14.00’teki toplantı öncesinde saat 12.00’de parti genel merkezinde milletvekillerine uyarılarını aktardığı öğrenildi. Akşener’in özellikle yemin töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpen vekil Hayati Arkaz’ı hedef aldığı kaydedildi. Akşener’in, “Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler” şeklinde sert tepki gösterdiği basına yansıdı.
Grup toplantısında gazetecilerce ilgi odağı olan Arkaz ise, yaptığı açıklamada Bahçeli ile “dostluk” ilişkisine vurguda bulunarak, şunları ifade etti:
“TBMM Genel Kurulu’nda yemin etme töreninde cereyan eden olay özetle şu şekilde olmuştur: Sayın Devlet Bahçeli bey, İYİ Parti milletvekillerinin, yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu, milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim. Türk'ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi esastır. Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı ben de aynı ölçüde nezaket gösterdim. Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur. Benim partim İYİ Parti, genel başkanım Sayın Meral Akşener’dir.”
Konuyu değerlendiren İyi Parti Genel Başkan Yardımıcısı Koray Aydın ise, MHP’yle geçmişten ilişkileri bulunmakla birlikte şu anda tek adam yönetimini destekleyen bir partiyle kendileri arasında bir bağlantı bulunmadığını söyledi.
İyi Parti’nin grup toplantısı sonucunda ise, Akşener’in vekil olmaması dolayısıyla grup başkanı olmayacağından hareketle grup başkanı seçimi de yapıldı. İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, İyi Parti Grup Başkanı olarak belirlendi. Grup başkanvekilliklerine de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu seçildi.
İYİ Parti’nin TBMM Başkanlığı’na ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’nu aday göstereceği açıklandı.
HDP de grup yönetimini seçti
Bu arada HDP de gerçekleştirdiği basına kapalı grup toplantısında yönetimini belirledi.
HDP Grubu, TBMM Başkanvekilliği’ne Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ı seçti. TBMM Başkanlık Divanı açısından ise İdare Amirliği’ne Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul uygun görüldü. HDP Grup başkanvekilliklerine ise Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Kars Milletvekili Ayhan Bilgen seçildi.
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