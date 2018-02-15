Muhalefet partisi belediye başkanına 'dışkı' verdi!

Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi. Haçatryan'ın bu isteği Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.

BİR ÜYE KOKUDAN HASTANEYE KALDIRILDI



Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

"KANALİZASYON BORUSU İÇİN BİR ŞEY YAPILMADI"



Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

SORUNU HATIRLATMAK İÇİN 'DIŞKI' GÖTÜRDÜLER



Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.