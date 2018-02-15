Muhalefet partisi belediye başkanına 'dışkı' verdi!

Kayısı Ülkesi fraksiyonu üyesi Mariam Haçatryan, toplantıya yanında getirdiği dışkı dolu kavanozları Erivan Belediye Başkanı Taron Markaryan’a vermek istedi. Haçatryan'ın bu isteği Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi vekilleri tarafından durduruldu.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Haçatryan’ın elindeki kavanozlar düşünce dışkı yere saçıldı, toplantı odasını kötü koku sardı.
BİR ÜYE KOKUDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine polis ve psikiyatri ekipleri çağrıldı. Belediye Başkan Danışmanı Mariya Baragamyan, tüm mekana yayılan kötü koku yüzünden Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi Martin Vardazaryan’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
"KANALİZASYON BORUSU İÇİN BİR ŞEY YAPILMADI"
Erivan’ın Nubaraşen bölgesi sakinlerinin her gün kanalizasyon kokusundan mustarip olduğunu anlatan Kayısı Ülkesi Partisi üyeleri, belediyenin patlayan kanalizasyon borusunu tamir etmek için hiçbir şey yapmadığını savundu.
SORUNU HATIRLATMAK İÇİN 'DIŞKI' GÖTÜRDÜLER
Parti üyeleri, dışkı dolu kavanozlarla Belediye Başkanı Markaryan’a sorunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!
Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum