Muhalefet sandığa sahip çıkmak için de birleşti

Platformun bileşenleri 24 Haziran’da tüm gün sandık başında olacak ve oy tutanaklarını parti genel merkezlerine iletecek.Muhalefet partileri, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy vermeden oy sayımına, sandık tutanaklarının hazırlanmasından tutanakların parti merkezlerine ulaştırılmasına kadar uzanan geniş yelpazede güvenli bir seçim için sivil toplum örgütleriyle birlikte son hazırlıklarını yapıyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP ve Emek Partisi temsilcilerinin yanısıra sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan “Adil Seçim Platformu”, 24 Haziran’da sandık güvenliği için nasıl çalışacaklarını, bu çalışmaların daha da etkin kılınması için vatandaşlardan beklentilerini ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamayı; Demokrasi için Birlik örgütünden Nesteren Davutoğlu dile getirdi. “Hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanması temel hedefimiz” diyen Davutoğlu, Türkiye genelindeki 59 milyon 391 bin 328 seçmen için çalışacaklarını anlattı.

Aktif seçmen Nesteren Davutoğlu’nun verdiği bilgiye göre Adil Seçim Platformu katılımcısı tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler Türkiye genelinde kurulacak 181 bin 869 sandığı, 415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahit ile korumaya aldı. Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler, sandıklar kuruduğu andan itibaren sandıkların başında olacaklar. Adil Seçim Plaftormu ile iletişime geçmek isteyen vatandaşlar, akıllı telefonlarına indirecekleri “Adil Seçim” uygulamasından yararlanabilecekler. Seçmenler, bu uygulama aracılığıyla sandık başından bilgi gönderebilecekleri gibi, sandık tutanaklarının görsellerini de paylaşabilecekler. Türkiye genelinde oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başındaki Adil Seçim Platformu görevlileri, tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını Adil Seçim Platformu bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracak. Nesteren Davutoğlu, “Kimseyi markaja almayacağız, kimsenin kimseyi markaja almasına göz yummayacağız” dedi, gönüllü avukatlarla yasaların verdiği tüm yetkileri kullanacaklarının altını çizdi.

Sandık başı habercileri: Müşabirler Adil Seçim Plaftormu, Ankara’da “Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi” de kurdu. Tüm sandıklardan gelecek sonuçlar bu merkez aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Nesteren Davutoğlu, “Sandık başından haber geçecek olan müşahit muhabirlerimizle yani müşabir ağımızla gün boyu sandıklardan haber alacağız, tüm Türkiye’ye haber vereceğiz” dedi. Davutoğlu, tüm seçmenlere akıllı telefonlarından “Adil Seçim” uygulamasını indirmeleri çağrısı yaparken, sandık başından haber geçmek isteyenlerden de “Musabir.com” a kaydolmalarını istedi. Davutoğlu, “Resmi görev almamış olsanız da oy kullandığınız sandık başında durmanın hakkınız olduğunu unutmayın” duyurusu yaptı. "Seçimlere güven azaldı” Platform üyelerinden eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, Türkiye’de muhalefet partilerinin ilk kez bu kadar güçlü bir blok oluşturduğuna dikkat çekti. Türmen, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, seçimlere güvenin azaldığını, bu yüzden vatandaşların muhalefetten beklentisinin arttığına dikkat çekti. Türmen, “Çünkü Türkiye’de seçimlerin yürütülmesi siyasi partilere değil de memurlara bırakıldı. Sandık başkanlarının bürokratlar olması, sandık kurulu başkanının talebi üzerine güvenlik görevlilerinin sandıkların oldukları odaya girebilmesine imkan tanınması Türkiye’de seçim güvenliğini tüm dünyada sorgulanır hale getirdi” diye konuştu. Türmen, bu yüzden Adil Seçim Plaftormu’nun çalışmalarının AGİT başta olmak üzere tüm Avrupa kurumlarınca yakından izlendiğini vurgularken “Seçmen, kendi iradesiyle sandığına sahip çıkmaya çalışıyor. Muhalefet ve sivil toplumdan da destek alıyor. Bu, gerçek anlamda halkın gücünü gösteriyor. İşte bu gücün; 24 Haziran’da kendisini göstermesi gerekiyor” dedi.