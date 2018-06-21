Muhalefet Sandık Güvenliği Endişesini Koruyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandık güvenliği açısından sorunlu gördükleri Şanlıurfa, Gümüşhane, Van ve Çankırı gibi illerde milletvekillerini görevlendirdiklerini açıkladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler de, köy, mezra ve kent merkezleri dahil olmak üzere toplam 1025 yerde 125 bin seçmeni ilgilendiren sandık taşıma kararlarından endişeli olduklarını duyurdu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve HDP’nin de aralarında bulunduğu ve sandık güvenliğini amaçlayan Adil Seçim Platformu, 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde son durumu değerlendirdi.

Platform toplantısında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler’in açıklamaları dikkat çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski üyesi, hukukçu Rıza Türmen de son yasal düzenlemelerle nasıl sandık güvenliği endişesi oluştuğunu anlattı.

Adil Seçim Platformu olarak her sandıkta olmayı amaçladıklarını belirten Adıgüzel, CHP olarak müşahit sıkıntısı gözlemlenen ve seçim günü sıkıntılar yaşanabileceğinden şüphe duyulan kentlerde gün boyunca milletvekillerince görev yapılacağını ifade etti. Sandık güvenliği sorunu yaşanabilecek kentler olarak Şanlıurfa, Gümüşhane, Van ve Çankırı gibi illeri tespit ettiklerini kaydeden Adıgüzel, CHP’li milletvekillerince seçim gününde bu kentlerde sandık nöbeti tutulacağını dile getirdi.