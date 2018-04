Muhalefetin 2019 şansı var mı?

"Muhalefet yakınlaşıyor"

Ankara'da siyaset kulislerinin yakın takipçilerinden gazeteci Sedat Bozkurt da muhalefet partilerinde yapılan son değerlendirmelerin, bu partileri birbirine daha da yakınlaştırdığını söylüyor.

Bozkurt, bu yakınlıklar konusunda DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti ve İYİ Parti ile bir fikir birliği olduğunu kaydetti ve böylesi bir yapılanma içinde yer almasının muhtemel olduğunu söyledi.

"CHP ve HDP de birbirlerine teknik olarak yakın görünüyorlar" diyen Bozkurt her iki partinin de diyalog kapılarını açtığını, toplumsal muhalefeti canlı tutmaya çalıştığını belirtti. Gazeteci, "İktidarın hareket imkânı bile tanımadığı siyaset ortamında böylesi bir aşamaya gelinmesi bile büyük başarı" değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey muhalefetin iyi organize olmasına bağlı ve hâlen zamanları var" diyen Bozkurt, "Şunu da akıllardan çıkarmayalım. Burası Ankara ve net pozisyon almak için hâlen çok erken. Ankara'da planlar her şekilde birbirinin tersine her an dönebilir" yorumu yapıyor.

Hilal Köylü /Ankara

