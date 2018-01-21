Muhalefetten Afrin harekâtı tepkisi

CHP ve MHP harekâta destek verirken, HDP eleştirdi.Ana muhalefet partisi CHP'nin Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin harekâtına destek verdiklerini açıkladı. Tezcan, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı "atılması gereken bir adım" diye nitelendirdi. Tezcan, "Doğru bir harekâttır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekâta desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Afrin'e düzenlenen harekâtla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, harekâtı desteklediklerini söyleyerek, "PKK sınırlarımızda destek ve himaye görmektedir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasına muhataptır.Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Artık terör örgütü PYD, PKK'ya Afrin'in tabut, Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir. ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. ABD yönetimi, Suriye'deki askeri ve diplomatik varlığını sürdüreceklerini kararlılıkla vurgulamaktadır. Anlaşılan bu ülkenin Suriye'den çekilme ihtimali şimdilik yoktur. İnancım, Afrin, darmadağın edilecektir bundan kaçış, kurtuluş yoktur" dedi.
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Afrin operasyonuyla ilgili olarak HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Harekâtı eleştiren Bilgen, "Hedefin IŞİD olduğuna dair açıklamalar yapıyorlar. Kendileri inanıyor mu buna? Kendileri kendi söylediklerini ciddiye alıyorlar mu? Daha önce Kilis’te okulların bahçesine bombalar düşüyordu kimse operasyon yapmayı düşünmedi. Türk askerleri canlı canlı yakıldı, kimse bunu bir tehdit olarak görmedi. Başbakan 'orada zulüm vardı' diyor. Madem Afrin’de zulüm vardı, insanlar niye Afrin'e sığındı? Afrin’in nüfusu aldığı göçlerle neden ikiye üçe katlandı? Kandan beslenenlere göz yuman muhalefet, muhalefet olamaz" diye konuştu.
DW/DHA, HT/MY
© Deutsche Welle Türkçe
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