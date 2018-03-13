Muhalefetten Seçim Güvenliği Tepkisi

MHP ile iktidar partisi AKP’nin birlikte hazırladığı seçim süreçleriyle ilgili yasalarda değişiklikleri içeren 26 maddelik teklif yasalaştı. AKP’li TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın yönetiminde, TBMM Genel Kurulu Pazartesi günü saat 14.00’ten Salı sabahına kadar çalıştı ve teklif saat 09.40’da oylanarak kabul edildi. TRT üzerinden TBMM Genel Kurulu’nun yayın yapmadığı gün müzakere edilmesine CHP ve HDP karşı çıktı. Ancak buna rağmen 26 maddelik teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda yasa teklifi görüşmelerine saat 16.20 civarında AKP’nin önergesiyle sürpriz şekilde geçilmesi de tansiyonu en baştan yükseltti. CHP, muhalefet parti şerhlerini içerecek şekilde yasa teklifi metni vekillere bugün dağıtıldığı için bunun üzerinden 48 saat geçmeden TBMM Genel Kurulu’nda müzakerelere geçirilemeyeceğini vurguladı. Ancak CHP’nin, TBMM İç Tüzüğü üzerinden yaptığı itiraza rağmen AKP ve MHP oylarıyla önerge kabul edilerek yasa teklifi görüşülmeye başlandı. Görüşmeler sırasında CHP ve HDP’nin, geçmişte AKP’nin, MHP aleyhine “ülkücülük”, “milliyetçilik” konularında dile getirdiği açıklamaları hatırlattığı dakikalarda gerilimler aşandı. AKP ve MHP’nin, muhalefet vekillerini konuşturmama yönünde hareket ettiği gözlendi. Bahçekapılı, ortamın sakinleşmesi için 10’ar dakikalık aralar verme yöntemiyle toplantıyı sürdürdü ancak özellikle sabaha kadar 26 maddelik teklifi görüşerek yasalaşmada ısrar edilmesi üzerine vekiller arasında gerilim arttı.

Teklif müzakerelerinde son dakikalarda CHP’li Musa Çam’ın, daha önce Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine sarf ettiği sözleri hatırlatması nedeniyle tepki görmesi ve “hakaret nitelikli sözler” gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Bahçekapılı’nın önerisiyle cezalandırılması ise dikkat çekti. Çam, Bahçeli için şahsen mevzu bahis sözleri söylemeyeceğini ve sadece MHP’nin destekleme kararı aldığı Erdoğan’ın geçmişte söylediği sözü aktardığını da vurguladı. Buna rağmen AKP’li Bahçekapılı’nın önerisiyle AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP’li Çam için disiplin cezası işlemi uygulandı. MHP’liler; muhalefet partileri için ayrılmış kulisi paylaştıkları CHP’li vekillere toplantıya ara verildiği sırada sert tepki gösterirken, çok sayıda milletvekili arasında fiziki kavga yaşandı. TBMM’de görevli polisler vekilleri ayırmaya çalıştı. Gece boyunca vatandaşlar uyurken böylesi önemli bir yasal düzenleme yapılamayacağını vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel diğer CHP’li milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı. AKP’nin özellikle Meclis TV’nin yayında olmadığı Pazartesi gününü tercih ettiğini söyleyen Özel, “Türkiye'yi birlikte sürükledikleri karanlıkta birbirlerine tutunup ittifak şarkıları söyleyerek baraj korkularını yenmeye çalışanlar, seçimi güvensiz hale getirmeyle ilgili yasa tasarısını hazırlayanlar, milli iradeye bu kumpası kuranlar, milli irade hırsızları, siyasi yankesiciler gecenin karanlığından yararlanarak yarın güneş doğduğunda bir oldu-bitti yaparak bu ittifak yasasını kamuoyundan kaçırmak istiyorlar ama milletten kaçamayacaklar. Millet bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracak” dedi.

HDP adına Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu açıklama yaptı. Beştaş, “İyi bir güne uyanmadık biz hiç uyumadık Türkiye’nin de uyumasını istemiyoruz. AKP iktidarı MHP ile birlikte hırsızlık serüvenine kanun hırsızlığını ekledi. AKP - MHP koalisyonu aynı zamanda yasa hırsızlığı da yapıyorlar. Seçim yasasına ilişkin değişikliklerin hukukla siyasi teamüllerle ilgisi yoktur, yolsuzluğu meşrulaştırmak için yapılan bir çalışmadır. Tüm muhalefetimize rağmen tek bir virgül bile değişmemiştir. Teklif görüşmesi Pazartesi günü canlı yayının olmadığı güne alındı. Gece boyu çalıştırılarak canlı yayından kaçırıldı. Bu nedenle hırsızlıktır. Bu teklifin yasallaşmış olmasının Türkiye’de karşılığı şu: ‘Halk iradesini tanımıyoruz, halk istediği oyu atsın biz istediğimiz sonucu çıkarırız.’ Ama unutmasınlar halk var, HDP var, halk oyuna sahip çıkacaktır. Bu bir seçim hilelerinin meşrulaştırılması, seçim suçlarının yasallaştırılmasıdır. AKP’nin hırsızlık siciline yeni bir aşama eklemesidir” diye konuştu.