Muhalif Rus gazeteci Kiev'de vuruldu

Ukraynalı parlamenter Geraşçenko, cinayetten Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.Kremlin muhalifi Rus gazeteci Arkadi Babçenko, Ukrayna'da vurularak öldürüldü. Polis, Babçenko'nun cinayete kurban gittiğini açıkladı. 41 yaşındaki gazetecinin mesleğiyle ilgili çalışmalarından dolayı öldürüldüğü tahmin ediliyor. Rusya'nın en tanınmış savaş muhabirleri arasında yer alan Arkadi Babçenko, Rusya'nın Ukrayna ve Suriye politikalarını eleştirdiği için öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

İçişleri Bakanına danışmanlık yapan Ukraynalı Milletvekili Anton Geraşçenko, gazetecinin öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdü. Geraşçenko Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Vladimir Putin rejiminin yıldırıp kıramadığı kişileri nişan tahtası yapıyor. Babçenko Putin rejimine karşıydı ve Ukrayna'nın dostuydu" cümlelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da işlenen gazeteci cinayetlerinin hesabının sorulmadığı ve ağır suçlarla cezasızlığın Kiev rejimi tarafından rutin hale getirildiği" belirtildi. Açıklamada Rus makamlarının Babçenko'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığı ve Ukrayna'nın olayı aydınlatmasının belendiği de yer aldı. İki yıl önce ülkesindeki yönetimi eleştiren ve suikasta kurban giden muhalif Rus politikacı Boris Nemzov ile arkadaşlığı olan Pavel Şeremet Kiev'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.