Muhalifler Doğu Guta’yı Terk Ediyor

Suriye’de Muhalif Feylak El Rahman örgütü ve hükümet güçleri arasında anlaşmaya varıldı.

Doğu Guta bölgesinde yüzlerce muhalif savaşçı, akrabaları ve diğer sivillerle birlikte Arbin ve Zamalka kasabalarını boşaltmaya başladı.

AFP haber ajansına göre anlaşma kapsamında bu iki kasabadan yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Kasabaları terkeden binlerce kişi kendilerini idlib’e taşıyacak otobüsleri bekliyor.

18 Şubat’tan itibaren Suriye hükümeti, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya hava ve karadan yoğun saldırı başlatmış ve bölgenin yüzde 90’ını ele geçirmişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre hükümetin saldırıları sırasında en az 1600 sivil hayatını kaybetti.

Suriye devlet medya kurumları ise 107 bin sivilin bölgeden kaçtığını bildiriyor.

Şam yönetimini destekleyen Rusya, Guta’da muhaliflerin elinde kalan son üç alanı temizlemek için müzakereler yürütüyor.

İlk anlaşma Harasta kentini kontrol eden muhalif örgüt Ahrar El Şam ile geçen hafta yapıldı.

İkinci anlaşma ise Feylak El Rahman savaşçıları ile Cuma günü yapıldı.

Doğu Guta’da muhaliflerin kontrol ettiği üçüncü ve sonuncu bölge olan Duma için Ceyş El İslam grubuyla hükümet güçleri arasındaki görüşmeler hala devam ediyor.