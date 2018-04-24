Muhalifler Sarkisyan'ın istifasını kutladı

Muhalif lider Paşinyan, bunun ilk adım olduğunu söyleyerek, "Kadife Devrim kazandı" dedi.Ermenistan'da muhalifler günlerdir süren protesto gösterilerinin ardından dün Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifa etmesini sevinçle karşıladı. Başkent Erivan başta olmak üzere ülke genelinde sokaklarda kutlamalar yapan muhalifler "zafer" sloganları attı. Sağlık Bakanlığı kutlamalar sırasında 36 yaşında bir erkeğin kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Muhalif lider Nikol Paşinyan Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara hitaben yaptığı açıklamada, "Kadife Devrim kazandı. Ama bu daha ilk adım. Devrimimiz yarı yolda kalamaz. Nihai zafere ulaşmasını umut ediyorum" dedi.

Paşinyan dün serbest bırakılmasının hemen ardından Facebook hesabından yaptığı açıklamada da göstericilere seslenerek, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu vatandaşları siz kazandınız. Bu zaferi kimse sizin elinizden alamaz. Sizi tebrik ediyorum" ifadesine yer vermişti.

Geçen hafta sonunda düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan Sivil Sözleşme partisi lideri 42 yaşındaki Nikol Paşinyan geçici Başbakan Karen Karapetyan ile yarın bir araya gelerek, iktidar değişimini masaya yatıracaklarını söyledi.