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Muharrem İnce: '81 Milyonun Cumhurbaşkanı Olacağım'

17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

24 Haziran’da yapılacak seçime bir hafta kala partiler ve cumhurbaşkanlığı adayları seçmen kitleleriyle buluşmaya devam ediyor. CHP’li Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli, Elaziğ ve Tokat'ta kalabalıkların karşısına çıktı. İnce ''Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım'' diye konuştu ve toplumu barıştırmanın önemine vurgu yaptı

Muharrem İnce: '81 Milyonun Cumhurbaşkanı Olacağım'

24 Haziran’da yapılacak seçime bir hafta kala partiler ve cumhurbaşkanlığı adayları seçmen kitleleriyle buluşmaya devam ediyor. CHP’li Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta kalabalıkların karşısına çıktı.

Tunceli'de din eğitiminin seçmeli yapılacağını söyledi. İnce, ''İsteyene istediği kadar vereceğiz, istemeyene vermeyeceğiz. Din ve dil eğitiminin de çözümü budur" diye konuştu.

İnce, çocuklara resmi dil dışında ana dil eğitimi de verileceğini kaydetti.

Üniversite öğrencilerine ''Size FETÖ benzeri yapılara teslim etmeyeceğiz diyen Muharrem İnce, ''Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz diyen İnce ''Her türlü ayrımcılığı bitireceğiz. Başı kapalı, açık, kadın, erkek yok böyle ayrımcılık, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım'' diye konuştu.

''Toplumu barıştıracağız''

Elazığ'da toplumu barıştırmanın önemine vurgu yapan İnce, ‘‘Bizim zihniyetimizde sen, ben, o yok, biz varız. Toplumu barıştıracağız. Önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz, sonra da adil olarak bölüşeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

İnce, IŞİD, PKK ve FETÖ'ye karşı kararlı mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

Muharrem İnce’nin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. İnce, Erdoğan’ı bir kez daha televizyonda tartışmaya davet etti. İnce, ‘‘Seni son kez uyarıyorum. Çık karşıma bir televizyonda ekonomi tartışalım, karşıma çık. Kaçak güreşme. Kendine dünya lideri diyorsun, bana çırak diyorsun. Dünya lideri olsan çıraktan korkar mısın? Demek ki sen çakma lidersin" diye konuştu.

‘‘Cumhurbaşkanı olduğumda akşam yandaş gazetecilerle konuşmayacağım’’ diyen İnce, ‘‘gençlerle çıkacağım’’ dedi.

İnce, ‘‘Kadınları iş yaşamına katacağız. Her mahalleye kıraathane değil kreş açacağız. Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 olacak’’ dedi.

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