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Muharrem İnce: Benim hapse attırmak gibi niyetim yok ama o generalin apoletlerini sökeceğim

03.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da Kağıthane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki 'apolet' polemiğini sürdürdü. İnce, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e atfen "Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun" dedi.

Muharrem İnce: Benim hapse attırmak gibi niyetim yok ama o generalin apoletlerini sökeceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pazar günü İstanbul'daki mitinglerine Kağıthane ile başladı.

İnce, Kağıthane'den sonra Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ile devam edecek.

Kağıthane Nurtepe'de kalabalığa seslenen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında yaşanan 'apolet polemiği'ni mitingde de sürdürüp, Erdoğan'ın iftarına katılan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e atfen şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Talimatnamesi gereği askerler siyasi parti toplantılarına katılamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayan astsubayları görevden alınmadı mı?

"Siyasi parti toplantılarına katılanlar hapse atılmadı mı? Benim hapse attırmak gibi niyetim yok. Ama apoletlerini sökeceğim o generalin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, 24 Haziran'da belli olacak.

"Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun. Bana apoletlerini sökemez diyor. Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ'a terörist demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz."

'Anketler Erdoğan'ın uykularını kaçırır'

Kağıthane'de kentsel dönüşümle ilgili de konuşan İnce, "Kimse yerinden yurdundan olmayacak, sizi rantiyecilere bırakmayacağız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ayrıca elinde seçimlere dair anketler olduğunu belirtip "Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan'ın uykularını kaçırır" diye konuştu.

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