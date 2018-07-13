Muharrem İnce: CHP’nin yeniden yapılanması lazım

İnce, yeni parti kurma planlarının ise olmadığını vurguladı.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrasında ilk kez bir televizyon yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. İnce, Habertürk televizyonunda verdiği röportajda, CHP'de yapısal sorunlar olduğunu belirterek, partinin yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini ifade etti. İnce, "Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. Hazırlıklarına hemen başlamalıdır. Bunları yapıp milletin karşısına öyle çıkmalıdır. Yapmazsa başarısız olur. ‘Ey millet görüyor musun benim tüzüğümü, ben evimi temizledim şimdi Türkiye'yi temizlemeliyim' demeli” şeklinde konuştu.

"Yeniden yapılanmamız lazım”

"Bu partinin bu tüzüğü bu programı orada durduğu sürece CHP'nin Türkiye siyasetinde bir şey demeye hakkı yok” diyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu le yaptığı görüşmede de bu değişim talebini gündeme getirdiğini söyledi. İnce, "Dedim ki yeniden bir yapılanma yapmamız lazım. Hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi yapmamız lazım. Bir milyon genç üye yapmamız lazım. Söylemimizi, kadrolarımızı, iddialarımızı değiştirmeliyiz. ‘Bu iddiaları yapabilmek için sizinle yarışmak istemiyorum ama beni genel başkan yapın, sizi de onursal başkan yapalım. Hemen çalışmaya başlayalım' dedim” ifadelerini kullandı.