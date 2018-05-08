Muharrem İnce Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı çarşamba günü Edirne'de cezaevinde ziyaret etmeyi planlıyor.
TRT Haber'in haberine göre TBMM'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce'nin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etme talebiyle ilgili olarak "Elbette İnce'nin, Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz, bu bir insani konu" dedi.
İnce, cezaevindeki Demirtaş'tan randevu değil, Adalet Bakanı'ndan izin istediğini belirterek izin verilmesi halinde çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret edip başarı dileyeceğini söylemişti. Muharrem İnce tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak randevu talep etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edeceğini açıklamıştı. İnce Erdoğan ve Demirtaş'ın yanı sıra Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ile de görüşmeyi planlıyor.
Muharrem İnce bugün partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
dpa, HT, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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