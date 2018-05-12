Muharrem İnce Denizli'de konuştu: Herkes telefonundan canlı yayına geçsin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de bir miting düzenledi.

İnce, Türkiye'de medya organlarının mitingini yayınlamamasına yönelik olarak katılımcılardan akıllı telefonlarıyla canlı yayına geçmelerini istedi:

"Kimin akıllı telefonu var? Türkiye'de ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Bir hükümetin medyası var, bir de milletin medyası var. Biz milletin medyasıyla bu işi başaracağız. Şimdi hepiniz canlı yayına geçiyorsunuz."

İnce'nin bu sözleri üzerine mitinge katılanlar cep telefonlarını çıkararak internetten konuşmasını canlı yayınlamaya başladı.

"Bizim çılgın projemiz huzur" şiarını kullanan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile ilgili sözlerine yanıt vermeyeceğini söyledi:

"Birileri meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek, çöplük diyecek, desin, hiç cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. Hiç cevap vermeyeceğim, ben size ekonomiyi anlatacağım."

Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmasında 1993 yılında Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak, "Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur" demişti.