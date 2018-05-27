Muharrem İnce: Esad ile de görüşürüm

İnce, İncirlik Üssü ile ilgili de açıklama yaptı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DW Türkçe için gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. İnce iç siyasetten dış politikaya, ekonomiden yargıya birçok konuya değinilen röportajda, cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceğini ve Şam'a büyükelçi göndereceğini söyledi.

CHP'li aday, "Esad'la görüşür müsünüz?" sorusuna "Neden görüşmeyeyim? 'Ben küstüm sana'. Böyle bir şey olmaz. Dört milyon Suriyeli Türkiye'de olacak. Ama Şam'da Türk büyükelçi olmayacak. Böyle bir kafa olabilir mi? Ne yapacağız? Biz burada bakacağız onlara, muhatap olmayacak. Bu doğru değil ki. Görüşmeyeceğim kimse yok" yanıtını verdi. İnce, "Biz yeniden 'Yurtta barış, dünyada barış' diyeceğiz. Yani Suriye ile de ABD ile de Almanya ile de barışmalıyız" ifadesini kullandı.

İnce, "'ABD, Fethullah Gülen'i benim cumhurbaşkanlığım dönemimde iade etmezse İncirlik'i kapatırım' dediniz. Kapatır mısınız?" sorusuna ise "'Kapatırım' demedim. Amerikan askerleri Noel tatilini Amerika'da geçirirler' dedim. O da onların haklarıdır zaten" yanıtını verdi.