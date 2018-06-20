Muharrem İnce Le Monde'un Manşetinde

Fransa'nın en büyük gazetesi Le Monde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi anlatan bir portre haberi manşetten verdi. Gazetenin birinci sayfasının tam ortasında İnce'nin elinde kırmızı güllerle bir fotoğrafına yer veren gazete, İnce'yi "Erdoğan'a meydan okuyan adam" olarak tanımladı.

Gazete, 20 Haziran tarihli sayısında, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasının ortaya çıkardığı ve popülaritesini giderek artıran, mücadeleci, rakibine sıkı saldıran, iyi polemik yapan bir aday olduğunu yazdı. İnce'nin 15 yıldır Türkiye'yi ezici bir çoğunlukla yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "soğuk terler döktürdüğünü" yazan Le Monde, İnce'nin Diyarbakır'dan İzmir'e ve İstanbul'un banliyölerine kadar düzenlediği her mitingde yoğun coşku yaşandığını dile getirdi.

İnce'nin rakibi Erdoğan'ın 'zayıf noktalarının üzerine parmak basmayı bildiğini' de yazan Le Monde, "Erdoğan'ın otokratik sapmalarına, ekonomiyi kötü yönetmesine parmak basıyor ve 'Benim rakibim sarayda yaşıyor. Kendisi zengin, işleri iyi gidiyor. O beyaz çay içiyor, ben sizinle aynı çayı içiyorum. Ben sefillerin adayıyım' diyor. Bu sözüyle Erdoğan'ın kendisine 'O sefil' demesine gönderme yapıyor" analizine yer verdi. Erdoğan ve İnce'nin karşılaştırmasını da yapan Le Monde, Marie Jego imzalı haberde şu ifadelere yer verdi: