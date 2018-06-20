Muharrem İnce Le Monde'un Manşetinde

Fransa'nın en büyük gazetesi Le Monde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi anlatan bir portre haberi manşetten verdi. Gazetenin birinci sayfasının tam ortasında İnce'nin elinde kırmızı güllerle bir fotoğrafına yer veren gazete, İnce'yi "Erdoğan'a meydan okuyan adam" olarak tanımladı.
Gazete, 20 Haziran tarihli sayısında, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasının ortaya çıkardığı ve popülaritesini giderek artıran, mücadeleci, rakibine sıkı saldıran, iyi polemik yapan bir aday olduğunu yazdı. İnce'nin 15 yıldır Türkiye'yi ezici bir çoğunlukla yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "soğuk terler döktürdüğünü" yazan Le Monde, İnce'nin Diyarbakır'dan İzmir'e ve İstanbul'un banliyölerine kadar düzenlediği her mitingde yoğun coşku yaşandığını dile getirdi.
İnce'nin rakibi Erdoğan'ın 'zayıf noktalarının üzerine parmak basmayı bildiğini' de yazan Le Monde, "Erdoğan'ın otokratik sapmalarına, ekonomiyi kötü yönetmesine parmak basıyor ve 'Benim rakibim sarayda yaşıyor. Kendisi zengin, işleri iyi gidiyor. O beyaz çay içiyor, ben sizinle aynı çayı içiyorum. Ben sefillerin adayıyım' diyor. Bu sözüyle Erdoğan'ın kendisine 'O sefil' demesine gönderme yapıyor" analizine yer verdi. Erdoğan ve İnce'nin karşılaştırmasını da yapan Le Monde, Marie Jego imzalı haberde şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan kekten, İnce yüksek teknolojiden bahsediyor"
"Erdoğan, mahallelerde millet kıraathanelerinde bedava çay, kahve, kek vaad ederken, CHP yeni teknolojilerden, gençlere istihdamdan ve yatırımdan söz ediyor. Erdoğan reddettiği için televizyon tartışması olmayacak.... Ekonomi kötüye gidiyor. Erdoğan'ın seçimlerden sonra uygulamaya konacak ultra-cumhurbaşkanı sistemi yatırımcıları memnun etmiyor. Sermaye kaçıyor, yatırımlar durdu, bütçe açığı büyüyor, Türk Lirası'nın döviz karşısında gerilemesi durmuyor."
İnce'nin iki kez parti genel başkanlığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarıştığını, her kesimden insanın dikkatini çekmeyi başardığını ve hatta Kürtler'in bile kendisine oy vermeye hazır olduğu belirtilen portre haberde, İnce'nin popülaritesinin büyüdüğü vurgulandı. Baş örtülü annesi ve kız kardeşiyle fotoğrafları yayınlanan İnce'nin muhafazakarlardan, milliyetçilerden de oy alacağı, Erdoğan'ın kendi alanı olan İslam konusuna da değinmekten çekinmediğinin de altı çiziliyor.
"Yarış eşit değil"
Anketler'in ikinci turda Erdoğan ile İnci'nin yarışacağını göstrdiğini belirten Le Monde, haberi şu tespitlerle bitirdi:
"Anketler Erdoğan'ın ilk turda yüzde 39 ila 43 arasında oy alacağını gösteriyor. İlk turda yüzde 51 oy alması zor görünüyor. İnce ise yüzde 26-30 arasındaki oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor. 15 yıldır ilk kez muhalefet birleşmeyi başardı. Herkes ilk turda kendi adayını koydu, ikinci turda Reis'in paylaşmadığı iktidarına son vermek için karşısındaki adayı destekleme kararı aldı. Genel seçimler için CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kararı aldı. Ancak yarış eşit değil. Erdoğan, devletin ve kendine bağladığı medyanın tüm olanaklarını kullanırken, muhalefetin sadece açık hava mitingleri var. Medyanın yüzde 90'ı hükümeti destekliyor ve diğer adayların mitinglerine yok denecek kadar az yer veriyor. Reis'in kanalları ise tüm konuşmalarını bütün olarak veriyor. Haziran'ın ilk günü itibariyle Erdoğan'a verilen süre 105 dakika, Muharrem İnce'ye 37, Meral Akşener'e 14, Temel Karamollaoğlu'na 5 dakika, Edirne Cezaevi'nden kampanya yapmaya çalışan Selahattin Demirtaş'a ise yalnızca 3 saniye yer verdildi."
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