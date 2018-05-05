Muharrem İnce'den Çağrı: ‘Demirtaş’ı Hapiste Tutmayın’

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, bugün resmen ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’la CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin müracaat dosyasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e verdi. CHP’lilerin müracaat dosyasında Muharrem İnce’nin yüksek öğrenim yaptığını gösteren onaylı diploma örneği ve mal bildirim formu da yer aldı. Bülent Tezcan: “Önce FETÖ’yü devlete yerleştirdiler şimdi iftira aracı yaptılar” Başvuru sonrası gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’den özellikle 100 bin seçmenin desteğiyle aday olmak isteyenlere yönelik FETÖ imalarını eleştirdi. Tezcan, “FETÖ'ye biz ‘çete’ derken onlar ‘muhterem hoca efendi’ diyorlardı. Çeteyi ve FETÖ'yü devletin içine yerleştirenlerin başkalarına söyleyecekleri hiçbir sözü yoktur. Sırça köşkte oturanın kimsenin camına taş atmaya hakkı da yoktur. Devletin içine yerleştirdiler. Devleti yıkma aracı haline dönüştürdükleri FETÖ şimdi de iftira aracı haline dönüştü. Ateş bacayı sarmış, bu bile kazanacağımızı gösteriyor” dedi.

​Muharrem İnce’den diğer cumhurbaşkanı adaylarına destek CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise dün Yalova’ya giderek seçim kampanyasını memleketinde başlattı. Annesinin elini öpen babasının mezarında dua eden CHP adayı, Yalovalılara yaptığı konuşmada HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi. İnce, “Adil yarış yapacaksak, tamam uçakların olsun, helikopterlerin olsun, örtülü ödeneğin olsun. Ama Meral Akşener’in, Temel Karamollaoğlu’nun, Doğu Perinçek’in imzasıyla uğraşma. Selahattin Demirtaş’ı hapiste tutma. Muharrem İnce’ye iftira atma. Sayın Akşener'e imza vermek isteyenlere FETÖ'cü diyecek. Selahattin Demirtaş'ı hapse atacak. Böyle yarış olur mu? Birinin elini bağla, birinin ayağını bağla. CHP üyelerine talimat veriyorum. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e, kim aday olmak istiyorsa, gidin imza verin. Ben sapına kadar CHP'liyim. Ama HDP’liler de bu memleketin evladı, MHP’liler de, İyi Partililer de, AK Partililer de, CHP'liler de” dedi.

Bazı CHP’li vekiller de Demirtaş’ın tahliyesi için çağrıda bulundu İnce’nin Demirtaş çıkışı tekil bir durum olarak kalmadı. Aralarında Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu’nun bulunduğu CHP milletvekilleri de Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundular. Tanrıkulu twitter hesabında, “HDP tarafından resmen Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekilidir ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır. Tutuklu olması haksız, hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır. Demirtaş derhal tahliye edilmelidir” yazdı. ​Erdoğan’ın “Bunların tek derdi beni indirmek” sözlerine İnce’nin yanıtı: Babasının Selanikli annesinin de Erdoğan gibi Rizeli olduğunu söyleyen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı’nın dün Mısır Çarşısı’nda yaptığı konuşmada “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız peki siz millete ne vaat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız?” sözlerine de yanıt verdi.