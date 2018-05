Eğitim

Eğitim alanında yükseköğrenimde idari reform, devlet üniversitelerinin özerkleştirilmesi, üniversitelerin bölünmesinin engellenmesi gibi vaatlerde bulunan Muharrem İnce, yükseköğrenim gören öğrencilere her 19 Mayıs’ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim’de 500 TL Cumhuriyet bursu verileceğini söyledi. Her yıl on bin üniversite mezununun yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilmesi, Türkiye'de bilgisayar mühendisi sayısının yüz bine çıkarılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi de İnce'nin vaatleri arasında. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ayrıca ikili eğitimin tümüyle kaldırılıp tam gün eğitim sistemine geçileceğini, taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verileceğini, proje okul uygulamasının kaldırılacağını ve sınavlardan giriş ücreti alınmayacağını belirtti. İnce, öğretmenlere de 3 bin 600 ek gösterge verileceğini, eğitim-öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak Öğretmenler Günü olan her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme yapılacağını söyledi. Sözleşmeli öğretmenliğin ve öğretmen alımında mülakat sisteminin kaldırılması da İnce'nin vaatleri arasında yer aldı.