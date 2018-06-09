HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce'den Kadıköy'de gece mitingi

09.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenledi. İnce, miting alanına kendisini Şaşkınbakkal'da bekleyen binlerce kişiyle birlikte yürüyerek ulaştı. İnce mitingde "Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" diye konuştu.

Muharrem İnce'den Kadıköy'de gece mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul Kadıköy'de bir miting düzenledi.

İnce, kendisini Şaşkınbakkal'da bekleyen binlerce kişiyle birlikte Bağdat Caddesi üzerinden yürüyerek miting yeri olan Göztepe Park'ına ulaştı.

DHA mitinge onbinlerce insanın katıldığını belirtti.

İnce mitingde "Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" diye konuştu.

Gece yarısı mitingi Twitter'da da Cuma gecesinin en çok paylaşım yapılan konusu oldu.

"**Çocukları dünya vatandaşı yapalım**"

İnce mitingde yaptığı konuşmada, "16 yıl Türkiye'yi yönetiyor, ben diyorum ki bacası tüten fabrika, gençlere iş. Sanayinin dörtte biri atıl, gel bunu devreye sokalım. Tarıma dayalı sanayiyi kuralım. Üretim ekonomisini oluşturalım. Yatırımcıya güven verelim, merkez bankasını bağımsız kılalım. Eğitimi yeniden düzenleyip, çocuklara yabancı dil öğretelim. Onları dünya vatandaşı yapalım" dedi.

İnce daha önceki mitinglerinde verdiği barış ve uzlaşı mesajını da yineledi.

Aday olduktan sonra CHP rozetini çıkardığını hatırlatan İnce "81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiç ayrım yapmadan. Erdoğan gibi değil. Erdoğan Alevileri, Kürtleri, sendikacıları, öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat edenleri seviyor. Ben diyorum ki, bir büyük şemsiye altında buluşalım. Barışalım, uzlaşalım diyorum" diye konuştu.

İnce'nin projeleri

İnce, cumhurbaşkanı seçildikten sonra uygulayacağı projelerden de bahsederek, "Benim 3 tane B harfim var. Sorunları 3B ile çözeceğiz. Birinci B'miz barışacağız. Kavga etmeyeceğiz. İkinci B'miz büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Yatırımcı korkmayacak. Marka oluşturacağız. Tasarım yapıp, teknolojiye sahip olacağız. Üçüncü B'miz bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz" dedi.

İnce "Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark var. Kadıköy'de de çok sayıda emekli var. Gelir dağılımı bu kadar adaletsiz olan bir ülkede barış, kardeşlik olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda programa davet eden İnce, "Kazanamazsam siyaseti bırakırım. Ben senin gibi koltuk meraklısı değilim ki. Ben iddialı adamı severim. Sen de iddialısın. Türkiye'nin büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" dedi.

Muharrem İnce'den Kadıköy'de gece mitingi

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesiMısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Sosyal medyada birbirlerine girdilerSosyal medyada birbirlerine girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

İlginizi Çekebilir

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.