Mülteci Yerleştirme Merkezleri Krizde mi?

Amerika'daki mülteci yerleştirme merkezleri, Dışişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine elemanlarını işten çıkarıyor ve faaliyet kapsamını daraltıyor. Trump Yönetimi, 2018 Mali Yılı'nın birinci yarısında sadece on bin mülteci kabul etti. Bu, mülteci yerleştirme programının 38 yıllık tarihindeki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanlığı’na göre, mülteci yerleştirme merkezlerinin ”randımanını arttırmak ve kapasite aşımını azaltmak” için bu kesintiler gerekli. Ancak mülteci hakları savunucuları, bu uygulamanın uzun vadede zararlı olacağı uyarısında bulunuyor.

Afrika'dan yola çıkan Ebeula ailesi, Dubai üzerinden aktarmalı olarak New York'a geldi. New York'tan Lancaster'a geçen aile, bazı yeni kuralları öğrenmeye çalışıyor.

Kongolu aile, Church World Service adlı yardım örgütünün kendileri de bir zamanlar mülteci olan çalışanlarını dinliyor.

Mültecilerin girişini yapmak, Lancaster'daki göçmen ve mülteci dairesinin işlerinden sadece biri.

Trump Yönetimi'nin yaptığı kesintiler nedeniyle Amerika'ya ayak basan mülteci sayısı yarı yarıya azaldı.